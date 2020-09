जिला कलक्टर फिर निकले शहर के दौरे पर, पार्कों व सफाई व्यवस्था का लिया जायजा

District Collector again on tour of the Dausa city: जिला कलक्टर के लगातार निरीक्षण व प्रबंधन से सुधार नजर आने लगा है।

दौसा. जिला कलक्टर पीयुष समारिया एक बार फिर शहर के दौरे पर निकले। कलक्टर के आने की भनक लगते ही शनिवार तडक़े से ही शहर में युद्धस्तर पर सफाई कार्य में नगर परिषद की टीम जुटी हुई नजर आई। कलक्टर ने पार्कों व सार्वजनिक स्थलों की सफाई व अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेकर अधिकारियों को सुधार करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि दो माह पूर्व शहर की सफाई व्यवस्था की हालत बदतर हो गई थी। अब जिला कलक्टर के लगातार निरीक्षण व प्रबंधन से सुधार नजर आने लगा है।

जिला कलक्टर ने बजरंग मैदान, गेटोलाव सरोवर, कृषि उपज मंडी, डम्पिंग यार्ड सहित विभिन्न मार्गों व बाजारों का जायजा लिया। इस दौरान सफाई व्यवस्था को सुधारने की हिदायत दी। बजरंग मैदान में विकास सेवा समिति ने ज्ञापन देकर सामुदायिक भवन तथा स्नानागार की जर्जर हालत से अवगत कराया। अध्यक्ष रामावतार मंगल, उपाध्यक्ष श्रीनारायण सैनी, मंत्री भगवानसहाय अचलपुरा, कोषाध्यक्ष शिवरतन नायला सहित अन्य ने बताया कि शहर के बीचों-बीच स्थित बजरंग मैदान पार्क में प्रतिदिन सैकड़ों लोग भम्रण करने आते हैं। पानी की व्यवस्था नहीं होने से पौधे सूख रहे हैं। सफाई व्यवस्था भी आए दिन बाधित रहती है। संगठन ने जन सहयोग से पार्क में विकास कार्य कराए हैं। मैदान के रख-रखाव के लिए परिषद को पाबंद करने की मांग समिति ने की।

गेटोलाव में जिला कलक्टर ने साफ-सफाई तथा सरोवर से फसल हटाने तथा अवैध पानी निकासी पर हो रही कार्रवाई की प्रगति को देखा। अधिकारियों को गेटोलाव का विकास व पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। कचरा डम्पिंग यार्ड को सही तरीके से उपयोग लेने तथा कचरा निस्तारण व संग्रहण पर नगर परिषद की टीम से चर्चा की। कृषि उपज मंडी में कम्पोस्ट मशीन का उपयोग बेहतर तरीके से करने पर चर्चा की। मंडी रोड क्षेत्र की कॉलोनियों व सडक़ों की स्थित सुधारने के निर्देश दिए। माणक चौक, गांधी चौक सहित पुराने शहर में भी व्यवस्थाओं को देखा। पूरे निरीक्षण के दौरान जिला कलक्टर ने बारीकी से इंतजामों व कार्य करने को तरीके को देखा। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि शहर की व्यवस्थाओं में सुधार हो रहा है। धीरे-धीरे बेहतर परिणाम नजर आएंगे।



इस दौरान एसडीओ पुष्कर मित्तल, नगर परिषद एक्सईएन खेमराज मीना, एईएन केलाशचंद मीना, जेईएन अंकित अग्रवाल, सीपी मीना, एसआई मुकेश सैनी आदि थे।

