कोर्ट तिराहे से दिल्ली फाटक तक बनेगा डिवाइडर

Dividers will be built from Court Tirahe to Delhi Gate: शहर के सौन्दर्यीकरण को मिलेगा बढ़ावा

बांदीकुई. नगरपालिका की ओर से शहर के सौन्दर्यीकरण को बढ़ावा दिए जाने के लिए कोर्ट तिराहे से दिल्ली फाटक तक सड़क के बीच डिवाइडरों का निर्माण होगा। इसके लिए शनिवार को खुदाई कार्य शुरू कर दिया है। इससे यातायात व्यवस्था सुचारू होगी और शहर भी सुंदर नजर आने लगेगा।

नगरपालिका के कनिष्ठ अभियंता लाखनसिंह ने बताया कि डिवाइडर बनने से राहगीरों की राहत मिलेगी, वहीं वाहनों का दवाव नहीं बढ़ेगा। इसी कड़ी में आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं से भी निजात मिल सकेगी। डिवाइडर निर्माण पर करीब 10 लाख रुपए खर्च होंगे। यह कार्य 20 दिन में पूरा हो जाएगा। आगरा फाटक पर लगाई गई रैलिंग की तर्ज पर गुढ़ारोड़ पर भी रैलिंग लगाई जाएगी। (नि.स.)

बगड़ी में खुलेगा आईटीआई कॉलेज-परसादी



लालसोट.बगड़ी गांव में आगामी सत्र से सरकारी आईटीआई कॉलेज की स्थापना होगी। यह घोषणा उद्योग मंत्री परसादीलाल मीना ने बगड़ी गांव में आयोजित पद दंगल समारोह में कही। उद्योग मंत्री ने कहा कि क्षेत्र के युवाओं को रोजगारपरक शिक्षा के लिए अब तक अन्य जगहों पर या निजी कॉलेजों में जाना पड़ता था। युवा वर्ग को रोजगार मिले, इसके लिए आगामी सत्र से बगड़ी गांव में सरकारी आईटीआई कॉलेज खोला जाएगा। उद्योग मंत्री ने रामदेव मंदिर में सामुदायिक भवन का निर्माण कराने व बालिका विद्यालय में दो कक्षा कक्षों के निर्माण की घोषणा भी की।

पद दंगल में कई गायक मंडलियों के कलाकारों ने प्रस्तुती दी। सरपंच किशनलाल मीना, गिर्राज द्विवेदी, पारस जैन, महावीर जैन, प्रभुलाल मीना, रामप्रसाद मीना, मनोहर जैन, रामधन मीना, रामसहाय मीना समेत कई जने मौजूद थे। इसी तरह उद्योग मंत्री ने बिलौणा कलां गांव में उद्यान बाबा मंदिर में भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह व प्रतिष्ठा समारोह के समापन में शिरकत कर उप स्वास्थ्य केंद्र खुलवाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब यहां कंपाउण्डर की भी नियुक्ति की जाएगी। भंडारे में सैकड़ों लोगों ने प्रसादी ग्रहण की।सीताराम अग्रवाल समेत कई जने मौजूद थे।(नि.प्र)