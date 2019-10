शहर में छाने लगी दिवाली की रंगत, घरों में सफाई तो बाजारों में चहल-पहल

दौसा. दीपावली के स्वागत के लिए बाजार तैयार हो गए हैं। व्यापारियों ने नए स्टॉक से दुकान सजा ली है तो फुटपाथों पर भी अस्थाईदुकानें लग गईहैं। ग्राहकी की रफ्तार भी बढऩे लगी है। हालांकि अभी व्यापारियों को तेजी की उम्मीद है।

इधर, घरों में लोग साफ-सफाई व सजावटमें जुटे हैं। रंगाई-पुताईका काम अंतिम चरण में है। इस बार आकर्षक रंगों का चलन है। रंगों के चयन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

Diwali looks in the city, cleanliness in the houses

लोगों का कहना हैकि कलर ऐसा हो कि पुरानी दीवारों पर भी नए जमाने का रंग चढऩे से घर दिखे जवां-जवां दिखे। अब चूना व सूखे डिस्टेंपर का जमाना चला गया। प्लास्टिक, गोल्डन सहित वॉल पेंटिंग का चलन हो गया है। ब्रांडेड कंपनियों के पेंट बाजार में छाए हुए हैं।

व्यापारियों ने बताया कि रंग-पेंट की सबसे Óयादा बिक्री दीपावली पर ही होती है। इस समय बाजार गुलजार है। प्लास्टिक पेंट धूप और बरसात में सुरक्षित रहता है। इसलिए लोग पैसा खर्च करने से भी नहीं हिचक रहे। व्यापारियों की माने तो करीब 1 करोड़ का कारोबार रंग-पेंट का दिवाली पर हो जाता है। वहीं रंगाई के लिए श्रमिकों की भी खूब मांग है। मनमांगी दर पर रोजगार मिल रहा है।



पुष्य नक्षत्र का असर



फेस्टिव सीजन में खरीदारी के लिए सोमवार व मंगलवार को पुष्य नक्षत्र का शुभ योग बना है। इससे बाजारों में रंगत आईहै। पुष्य नक्षत्र में की गई खरीदारी उत्तम, फलवद्र्धक व दीर्घकाल तक उपयोगी मानी जाती है। व्यापारी वर्ग को सोने-चांदी के आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, रेडीमेड वस्त्र, घर के साज सजावट से जुड़ी सामग्री, फर्नीचर, ड्राइफू्रट, साडिय़ां, वाहन, कम्प्यूटर, मोबाइल, रसोई की वस्तुएं, प्रोपर्टी, वाहन आदि की बिक्री की उम्मीद है। ऑटोमोबाइल शोरुमों पर लोग दुपहिया वाहनों-कारों की अग्रिम बुकिंग करा रहे हैं। गौरतलब हैकि पांच दिवसीय दीपोत्सव 25 अक्टूबर को धनतेरस के साथ शुरू हो जाएगा।

