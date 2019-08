अपहरण की झूठी घटनाओं पर भरोसा नहीं करें

बांदीकुई. शहर के व्यस्ततम बाजार आगरा फाटक के समीप स्थित गांधी पार्क में सोमवार शाम थाना प्रभारी राजेन्द्र कुमार मीणा ने आमजन की बैठक ली। उन्होंने बताया कि ब"ाों के अपहरण व पकडऩे वाली कोई गंैग सक्रिय नहीं है। इस अफवाह से आमजन भ्रमित नहीं हो। बांदीकुई रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैण्ड है। जहां से धार्मिक स्थल मेहंदीपुर बालाजी के विभिन्न राÓयों के लोग आवाजाही करते हैं। जहां मानसिक एवं बीमारी से ग्रसित लोग भी आते हैं। जो कि बिछुड़ जाने के कारण इधर-उधर भटक जाते हैं। जिनसे पूछताछ करने पर संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाते हैं। ऐसे में लोग शक करके अपहरण करने व ब"ाों को पकडऩे वाली गैंग का सदस्य समझकर मारपीट कर देते हैं। जो कि एक कानूनी अपराध है।

Do not trust false events of kidnapping

उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिॉनिक उपकरणों (मोबाइल, लैपटॉप व कम्प्यूटर) के जरिए व्हाट्सअप, फेसबुक व मैसेंजर आदि से इस प्रकार की अफवाहों को आगे फारवर्ड नहीं करें। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा कोई मामला आता है तो पुलिस को अवगत कराएं और छोटे ब"ाों को माता-पिता का नाम एवं घर के मोबाइल नम्बरों की जानकारी दी जाए। इससे छात्र भटक भी जाए। तो उन्हें घर भिजवाया जाए। उन्होंने कहा कि छोटे ब"ाों को सार्वजनिक स्थलों पर अकेला नहीं छोड़ेे। (ए.सं.)

लालसोट. मंडावरी थाना पुलिस ने ग्रामीणों से क्षेत्र मेें बालकों के अपहरण की झूठी घटनाओं पर ध्यान नही देने की अपील की है। थाना प्रभारी हरदयाल मीना ने सीएलजी बैठक में कहा कि कुछ शरारती तत्व इस तरह की अफवाहें फैलाने में जुटे है, ऐसे तत्वों की बातों पर यकीन नही करेंंं और किसी भी तरह की जानकारी मिलने पर व अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन को जरूर अवगत कराएं।

उन्होंने कहा कि ऐसे शरारती तत्वों के खिलाफ पुलिस द्वारा कड़ी कार्यवाही की जाएगी। थाना प्रभारी ने ग्रामीणों से ईद व रक्षा बंधन का त्योहार आपसी भाईचारे से मनाने का आह्वान किया।किशोरपुरा सरपंच विजय सिंह मीना, मंडावरी के पूर्व सरपंच रामधन मीना, इख्तियार खां, मोहरपाल मीना, जगराम सैनी, तेजराम मीना, बलदेव गुर्जर एवं नमो सुंदरपुर आदि मौजूद थे।(नि.प्र.)

