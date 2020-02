बांदीकुई-ढिगावड़ा के बीच दोहरीकरण कार्य पूरा: नए ट्रेक पर ट्रेनों के संचालन को मिली झण्डी

बांदीकुई(दौसा). Doubling work between Bandikui-Dhigavada completed: flagging of operations of trains on new track रेलवे के मुख्य संरक्षा आयुक्त की झण्डी मिलने के बाद बांदीकुई-ढिगावड़ा के बीच ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया है। गुरुवार शाम शताब्दी एक्सप्रेस व आश्रम एक्सप्रेस को ट्रॉयल के रूप में चलाया गया। जबकि शुक्रवार को इस ट्रेक से जैसलमेर-दिल्ली इंटरसिटी, आश्रम एक्सप्रेस, बरेली न्युभुज, अहमदाबाद-वाराणासी सुल्तानपुर, पोरबंदर एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनों को 75 किलोमीटर प्रति घण्टे की रफ्तार से चलाया गया। यह रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घण्टे तक बढ़ाई जाएगी। नए ट्रेक से जयपुर से दिल्ली जाने वाली ट्रेनें गुजरेंगी।

गौरतलब है कि जयपुर से बांदीकुई तक तो दोहरीकरण का कार्य पहले ही पूरा हो चुका था। अलवर-ढिगावड़ा के बीच जनवरी 2019 में कार्य पूरा हो चुका था। अब ढिगावड़ा से बांदीकुई के बीच दोहरीकरण का कार्य पूरा होने से यह मार्ग दिल्ली से जयपुर तक पूरी तरह दोहरीकरण से जुड़ चुका है। दोहरीकरण से जुडऩे से ट्रेनों को क्रॉसिंग के चलते स्टेशनों पर रोकने से गंतव्य पहुंचने में देरी होती थी और यात्रियों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन क्रॉसिंग की समस्या से निजात मिलने से ट्रेनें भी गंतव्य पर निर्धारित समय पर पहुंचेगी।

इससे यात्रियों के लिए समय की बचत होगी। खास बात यह है कि दोहरीकरण का कार्य धीमी गति से चलने से विद्युतीकरण का कार्य भी अधूरा पड़ा था। अब शीघ्र ही विद्युतीकरण को भी गति मिल सकेगी। इसके अलावा 11 से 27 फरवरी तक नॉन इंटरलॉकिंग कार्य होने से ट्रेनों के रद्द व रूट डायवर्ट होने से यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब कार्य पूरा होने के साथ ही ट्रेनों का संचालन भी शुरू होने से रेलवे स्टेशनों पर चहल-पहल बढऩे लगी है। रेलवे के राजस्व आय में भी बढ़ोतरी होने लगी है।