कार्यशाला में शामिल होने यूरोप जाएंगे डॉ. घनश्याम

Dr. Ghanshyam will go to Europe to attend workshop: दंत चिकित्सक घनश्याम खण्डेलवाल 6 से 11 नवम्बर तक कार्यशाला में एडवांस डेंटल सर्जरी की प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

दौसा. यूरोप में होने वाली छह दिवसीय कार्यशाला में दौसा के दंत चिकित्सक घनश्याम खण्डेलवाल शामिल होंगे। विनायक डेंटल हॉस्पिटल संचालक डॉ. खण्डेलवाल ने बताया कि 6 से 11 नवम्बर तक कार्यशाला में एडवांस डेंटल सर्जरी की प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

डॉ. विनीत पारीक ने बताया कि डॉ. खण्डेलवाल को अमरीका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से लेजर व इम्प्लांट सर्जरी के लिए डिग्री व पूर्वी राजस्थान के प्रथम ओजोन दंत चिकित्सक होने की उपलब्धि भी मिल चुकी है। अस्पताल संरक्षक रामेश्वर प्रसाद गुप्ता, डॉ. नरेश खण्डेलवाल, डॉ. गोपाल, सत्यनारायण धोंकरिया, हैदर खान आदि ने उनका सम्मान किया।

बांधों से नहर खोलने की तैयारी में जुटे अधिकारी





दौसा. जिले में इस सीजन में रबी की फसलों की सिंचाई के लिए मोरेल, सैंथल सागर व चांदराना बांधों की नहरों से पानी छोड़ा जाएगा। सवाईमाधोपुर में रविवार को आयोजित बैठक में मोरेल बांध का पानी 8 नवम्बर को पानी खोलने का निर्णय हुआ। वहीं सैंथल सागर बांध का नहरों में पानी खोलने के लिए 4 नवम्बर को दौसा जिला कलक्टर अविचल चतुर्वेदी की अध्यक्षता बैठक होगी। चांदराना बांध का पानी नहरों में खोलने के लिए 7 नवम्बर को उपखण्ड अधिकारी दौसा पुष्कर मित्तल की अध्यक्ष्ता में बैठक होगी। बैठकों के बाद ही बांधों का पानी नहरों में छोडऩे की तिथि का निर्धारण होगा।



जल संसाधन विभाग दौसा के अधिशासी अभियंता एचएल मीना ने बताया कि सैंथल सागर में वर्तमान में 11 फीट पानी है और चांदराना में साढ़े 5 फीट पानी है। जबकि मोरेल में 30 पानी है।



सूखी धरती पी गई पानी



इस वर्ष सैंथल सागर बांध में पानी का स्तर 16 फीट तक पहुंच गया था, लेकिन पानी को बांध के पेटे की सूखी जमीन सोख गई और वर्तमान में इस बांध में मात्र 11 फीट पानी ही रह गया है। इसी प्रकार चांदराना बांध में 9 फीट पानी भर गया था, लेकिन अब साढ़े 5 फीट पानी रह गया है।