डॉ. किरोड़ीलाल मीना ने दिए एक करोड़ व एक माह का वेतन

दौसा. कोरोना वायरस आपदा के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में राज्यसभा सांसद डॉ. किरोड़ीलाल मीना ने 1 करोड़ रुपए व एक माह का वेतन दिया है। इससे पूर्व उन्होंने दौसा चिकित्सा अधिकारी को दस लाख रुपए की स्वीकृति भी मास्क व सैनिटाइजर वितरण के लिए जारी की थी। धुंधीराम मीना ने बताया कि राज्यसभा सांसद के समर्थकों ने करीब 13 हजार 700 मास्क व 2300 सैनिटाइजर का वितरण भी विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में किया है। जरुरतमंदों को राहत सामग्री भी वितरित की जा रही है।

आइसोलेशन वार्ड से भागने वाले कोरोना संदिग्ध मरीजों के खिलाफ मामला दर्ज



दौसा. जिला मुख्यालय के महेश्वरा रोड स्थित मीणा छात्रावास में कोरोना संदिग्धों के लिए बने आइसोलेशन वार्ड से 30 मार्च शाम को चिकित्सक, चिकित्साकर्मियों व सुरक्षाकर्मियों को गच्चा देकर भागे 11 कोरोना संदिग्धों के खिलाफ मंगलवार को सदर पुलिस थाने में दूसरों की जान खतरे में डालने की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं चिकित्साधिकारियों ने पुलिस की मदद से सभी कोरोना संदिग्धों को दस्तयाब कर आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर लिया है।



उल्लेखनीय है कि 30 मार्च शाम को इन संदिग्ध मरीजों के यहां से फरार होने के बाद चिकित्सा विभाग, पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की नींद उड़ गई। चिकित्सा एवं पुलिस विभाग के अधिकारी रातभर इन मरीजों को रातभर ढूंढते रहे। पीएमओ डॉ. सीएल मीना ने बताया कि सभी मरीज नेगेटिव है, लेकिन इस तरह की चूक बर्दाश्त के बाहर है।

इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज



सदर थाना प्रभारी रविन्द्र चौधरी ने बताया कि जिला पुलिस विशेष टीम के प्रभारी उप निरीक्षक राजेश कुमार ने मामला दर्ज कराया कि जिला अस्पताल की शाखा के रूप में मीणा छात्रावास को अस्थाई कोरोना आइसोलेशन वार्ड बनाया था। यहां पर संदिग्धों को भर्ती कर उनके सैम्पल जांच के लिए जयपुर भेज दिए थे।

वार्ड में भर्ती कोरोना संदिग्ध थूमड़ी निवासी रिंकु कुमार, कंवरपुरा निवासी नरसी मीणा, चूडिय़ावास निवासी कृष्ण बैरवा, कालीपहाड़ी निवासी राहुल कुमार, सौदान, मुथरेश, कमलेश , इन्द्राज व मीठालाल, भाण्डारेज निवासी हरिनारायण व बड़ी बैरास निवासी विनोद कुमार के खिलाफ (आईपीसी की धारा 188, 239, 270 व 271) द्वेषतापूर्व दूसरे लोगों के जीवन को संकट में डालना का मामला दर्ज कराया गया है।

