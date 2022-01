रीट घोटाले में डॉ. किरोड़ीलाल का सरकार पर हमला, सीबीआई जांच की मांग

Dr. Kirodilal meena attack on government in REIT scam, demand for CBI investigation: बोर्ड अध्यक्ष डॉ. डीपी जारोली को निलंबित करने से काम नहीं चलेगा, गिरफ्तारी कर सख्ती से पूछताछ की जानी चाहिए

दौसा Published: January 29, 2022 07:21:01 pm

दौसा. राज्यसभा सांसद डॉ. किरोड़ीलाल मीना ने कहा कि रीट में बड़ा घोटाला किया गया है। बहुत पर्चे बिके हैं। हर जिले तक पेपर पहुंच गया। करौली के बालघाट थाना क्षेत्र में रीट पेपर धांधली को लेकर एक हत्या का मामला हुआ, लेकिन एसओजी ने जांच नहीं की। कहीं ऐसा ना हो जाए कि नए शिक्षक बनने वालों में हजारों की संख्या में टीप कर पास होने वाले ना आ जाएं।

किरोड़ी ने कहा कि बोर्ड अध्यक्ष डॉ. डीपी जारोली व बोर्ड सचिव को निलंबित करने से काम नहीं चलेगा। गिरफ्तारी कर सख्ती से पूछताछ की जानी चाहिए। अब तो जारोली भी राजनीतिक संरक्षण की बात कर रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि सरकार व कांग्रेस के बड़े नेताओं का इसमें हाथ रहा है। एसओजी ने छोटी मछलियों को पकड़ लिया है, लेकिन इसमें सीएमओ, प्रदेश के दो मंत्री सहित कई अधिकारी शामिल हैं जिन पर अब एसओजी हाथ नहीं डाल सकती है। ऐसे में सीबीआई जांच होनी चाहिए। साथ ही 26 लाख पढ़े-लिखे लोगों के साथ अन्याय रोकने व शिक्षा का स्तर बनाए रखने के लिए दुबारा निष्पक्ष रूप से परीक्षा कराने की भी मांग की है।



किरोड़ीलाल ने कहा कि शुरू में जब उन्होंने संघर्ष शुरू किया तो बोर्ड अध्यक्ष जारोली ने राजनीतिक बयान देकर उनसे इस्तीफा मांगा था। ये तक कहा था कि मंत्री बनने के लिए यह सब कर रहे हैं और अब सच सामने आ गया है। जारोली खुद बर्खास्त हो गए हैं। किरोड़ी ने बताया कि उन्होंने शुरुआत में ही कह दिया था कि पेपर शिक्षा संकुल से लीक हुआ, लेकिन छोटे आरोपियों को पकड़कर मामला रफा-दफा करने का प्रयास किया गया। उन्होंने जब एसओजी कार्यालय के बाहर धरना दिया तो फिर जांच आगे बढ़ी और गिरफ्तारियां हुई हैं।

पुलिस नष्ट कर रही प्रमाण

अलवर के बलात्कार मामले पर किरोड़ीलाल ने कहा कि जब मामला सीबीआई को दे दिया तो क्यों पुलिस प्रमाण नष्ट करने में लगी हैं। घटना के बाद देशभर में बदनामी हुई तो मुख्यमंत्री के दबाव में मामले को दबाया जा रहा है। कभी दुर्घटना बताते हैं तो कभी क्या। सीबीआई को ही मामले की जांच करने देना चाहिए।

