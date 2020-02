वाहनचालकों की जेब होगी ढीली, हाइवे पर टोल तैयार वसूली कल से

नांगल राजावतान (दौसा) . Driver's pockets will be loose, toll ready on highway to start from tomorrow दौसा-कोथून नेशनल हाइवे 11 ए पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा टीटोली व टोंक जिले के रबावता गांव में बने टोल प्लाजा पर 15 फरवरी से वाहनों से टोल वसूली का कार्य शुरू होगा। इसके लिए टोल कम्पनी ने टोल वसूलने के सभी कार्य पूरे कर लिए हैं। टोल क्षेत्र के बीस किलोमीटर दूरी के स्थानीय वाहनों को प्रतिमाह 265 रुपए का मासिक पास बनाया जाएगा। इससे स्थानीय वाहन चालकों को राहत मिलेगी।

जानकारी के अनुसार नेशनल हाइवे पर दौसा से लेकर डिडवाना तक करीब 34 किलोमीटर फोरलेन सीसी सड़क निर्माण व डिडवाना से लेकर कोथून तक करीब 49 किलोमीटर टू लेन डामरीकरण सड़क निर्माण लगभग पूरा हो गया है। दोनों टोल प्लाजा क्षेत्र के बीस किलोमीटर दूरी के निजी वाहनों कार, जीप व वैन का टोल वसूलने वाली कम्पनी द्वारा 265 रुपए का मासिक पास बनाए जाएंगे।

किस वाहन से कितना वसूला जाएगा टोल

एनएचआई द्वारा नेशनल हाइवे पर बने टोल पर टोल वसूलने की प्रति वाहन एनएचआई द्वारा इस प्रकार राशि निर्धारित की गई है। गांव टीटोली में बने टोल पर कार, जीप व वैन का 65 रुपए प्रति चक्कर, एलसीवी, एलजीवी, मिनी बस का 105 रुपए, ट्रक, बस टू एक्सल का 215 रुपए, थ्री एक्सल व्यावसायिक वाहन का 235 रुपए, एचसीएम, इएमइ, एमएवी 4 से 6 एक्सल का 340 रुपए व ओवर साइज 7 या 7 से अधिक एक्सल वाहन का 410 रुपए टोल वसूला जाएगा। गांव रबावता में बने टोल पर कार, जीप व वैन का 25 रुपए प्रति चक्कर, एलसीवी, एलजीवी, मिनी बस का 40 रुपए, ट्रक, बस टू एक्सल का 90 रुपए, थ्री एक्सल व्यावसायिक वाहन का 95 रुपए, एचसीएम, इएमइ, एमएवी 4 से 6 एक्सल का 140 रुपए व ओवर साइज 7 या 7 से अधिक एक्सल वाहन का 170 रुपए टोल वसूला जाएगा।



व्यावसायिक वाहनों को मिलेगी राहत

स्थानीय सहित जिले के व्यावसायिक वाहनों का नेशनल स्तर का परमिट नहीं होने पर व्यावसायिक वाहनों को टोल पर 50 प्रतिशत रियायत दी जाएगी। इसके तहत गांव टीटोली में टोल पर व्यावसायिक वाहन कार, जीप, वेन का 30 रुपए प्रति चक्कर टोल लगेगा। इसी प्रकार एलसीवी, एलजीवी, मिनी बस का 50 रुपए, ट्रक, बस टू एक्सल का 110 रुपए, थ्री एक्सल व्यावसायिक वाहन का 120 रुपए, एचसीएम, इएमइ, एमएवी 4 से 6 एक्सल का 170 रुपए व ओवर साइज 7 या 7 से अधिक एक्सल वाहन का 205 रुपए टोल वसूला जाएगा।

गांव रबावता में टोल पर व्यावसायिक वाहन कार, जीप, वेन का 15 रुपए, एलसीवी, एलजीवी, मिनी बस का 20 रुपए, ट्रक, बस टू एक्सल का 45 रुपए, थ्री एक्सल व्यावसायिक वाहन का 50 रुपए, एचसीएम, इएमइ, एमएवी 4 से 6 एक्सल का 70 रुपए व ओवर साइज 7 या 7 से अधिक एक्सल वाहन का 85 रुपए टोल वसूला जाएगा।

डेढ़ गुना देना होगा टोल

राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 के तहत 24 घंटे में वाहन वापस लौटने पर दो गुना की बजाय डेढ़ गुना ही टोल वसूला जाएगा। वर्ष 2008 के बाद बने प्रदेश के सभी टोल प्लाजा पर वाहन चालकों को आने व जाने का एक साथ टोल देने पर ही यह छूट का लाभ दिया जाता है। नियम के तहत एनएचआई द्वारा नेशनल हाइवे 11 ए पर बने गांव टीटोली व गांव रबावता में टोल पर सभी प्रकार के वाहनों से 24 घंटे में वापस आने पर दोगुना की बजाय डेढ़ गुना टोल ही लिया जाएगा।

सभी तैयारी कर ली है पूरी

नेशनल हाइवे 11 ए का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है। गांव टीटोली व रबावता टोल प्लाजा पर वाहनों से टोल वसूलने की सभी तैयारी पूरी हो गई है। दोनों टोल पर वाहनों से टोल वसूलने की ट्राइल कर ली है। 15 फरवरी से टोल वसूलना शुरू हो जाएगा।

वाईबी सिंह परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दौसा।