समय से काम पूरा नहीं करने पर डीआरएम ने जताई नाराजगी, कहा यात्री होते हैं परेशान

बांदीकुई. (दौसा).DRM expressed displeasure over not completing work on time, said passengers are upset उत्तर-पश्चिम रेल मण्डल प्रबंधक मंजूषा जैन ने बुधवार शाम रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने यार्ड में बांदीकुई से ढिगावड़ा दोहरीकरण के तहत चल रहे प्री-इंटरलॉकिंग (रिमॉडलिंग) कार्य का गुढ़ारोड दिल्ली फाटक के समीप यार्ड में जायजा लिया। डीआरएम ने कहा कि सुरक्षा व संरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा।

स्थानीय रेल प्रशासन जितने घण्टे का ब्लॉक लेता है, उतने समय में ही कार्य को पूरा करें। इससे ट्रेनों को अन्य स्टेशनों पर नहीं रोकना पड़े। ट्रेनों को रोकने से यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर सख्ती दिखाई हुए डीआरएम ने नाराजगी जताई। बुधवार को किलोमीटर संख्या 133/3 से 133/6 के बीच क्रॉसिंग का कार्य किया गया। दिनभर मजदूर कार्य में जुटे दिखाई दिए।

रेल सूत्रों के मुताबिक दोहरीकरण में प्री इंटरलॉकिंग कार्य के लिए सुबह 10.55 बजे से 2.55 बजे तक करीब चार घण्टे का ब्लॉक लिया गया, लेकिन इस ब्लॉक में कार्य पूरा नहीं हुआ तो ब्लॉक बढ़ाकर करीब 5.20 बजे तक करना पड़ा। हालांकि यह ब्लॉक भी एक-एक घण्टे के अंतराल में बढ़ाया गया।

इसके चलते करीब ढाई घण्टे का अतिरिक्त समय लगा। ऐसे में बरेली न्यूभुज एक्सप्रेस ट्रेन को करीब डेढ़ घण्टे से अधिक समय तक बसवा रेलवे स्टेशन पर रोकना पड़ा। इससे यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा।



क्यूआर कोड करें चालू

रेलवे स्टेशन पर क्यूआर कोड सुविधा चालू नहीं होने पर डीआरएम ने नाराजगी जाहिर की।उन्होंने कहा कि गांधीनगर, जयपुर, दुर्गापुरा एवं अलवर में क्यूआर कोड सिस्टम चालू हो गया है, तो यहां क्यों नहीं हुआ। रेल प्रशासन ने प्रस्ताव बनाकर मंजूरी के लिए भेजना बताया।



डीआरएम ने कहा कि यात्रियों के क्यूआर कोड के जरिये टिकट लेने से कैश बैक भी मिलता है। ऐसे में इस योजना को लागू कर प्रचार-प्रसार किया जाए, क्योंकि बांदीकुई से मोबाइल के जरिए प्रतिदिन औसतन करीब 600 ई-टिकट जारी होते हैं। स्टेशन पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं एवं ट्रेनों के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर सीनियर मण्डल ऑपरेटिंग प्रबंधक केके मीणा, सीएमआई मुकुट मीणा, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक प्रदीप कुमार यादव, दीपक नागर, स्टेशन अधीक्षक सेडूराम, टीआई ओमप्रकाश शर्मा, एईएन प्रकाश सैनी, रेलवे सुरक्षा बल आईपीएफ नवीन कुमार राही आदि मौजूद थे।

यात्रीभार कम हुआ

ढिगावड़ा-बांदीकुई के बीच दोहरीकरण कार्य होने से कुछ ट्रेनें रद्द होने से यात्री भार करीब 60 फीसदी घट गया है। 5 लाख की जगह अब करीब 2 लाख रुपए की ही आय रह गए। वहीं स्टॉल संचालक वेण्डरों के कारोबार पर भी असर दिखाई देने लगा है।

आवागमन में हुई परेशानी

गुढ़ारोड फाटक के समीप से नारायणपुरा जाने वाले मार्ग पर क्रेनों को खड़ी करके रेल प्रशासन को ट्रेक से जुड़ा काम करना पड़ा। इसके चलते इस मार्ग से आवागमन अवरुद्ध हो जाने से लोगों को खासी परेशानी हुई। वहीं वाहन चालकों को कॉलोनियों के अन्य मार्गों से होकर गुजरना पड़ा। यह मार्ग कई कॉलोनियों को जोड़ते हुए ग्रामीण क्षेत्र से होकर गुजरता है।