मादक एवं विस्फोटक पदार्थों का श्वानों से कराया सर्च

बांदीकुई. सशस्त्र सीमा बल श्वान प्रशिक्षण एवं प्रजनन केन्द्र डेरा की ओर से शुक्रवार को रेलवे स्टेशन, ट्रेनों एवं मुख्य बाजार में मादक पदार्थ एवं विस्फोटक पदार्थो का श्वानों (डॉग स्क्वायड़) की ओर से सर्च कराया गया। कमांडेंट डॉ.आरएस गहलावत ने बताया कि शहर में पुलिस थाने के सामने स्थित डिस्पोजल, परचूनी, इलेक्ट्रिक एवं चौपहिया वाहनों में मादक पदार्थ रखकर सर्च किया गया। जहां श्वानों ने मादक पदार्थों को ढूंढ निकाला। इन श्वानों को महाराष्ट्र महिला पुलिस की ओर से खोजी कार्यक्रम आयोजित कर प्रशिक्षण दिया गया था।

Drug and explosive substances were searched by dogs

डेरा स्थित ट्रेनिंग सेंटर में विस्फोटक, खोजी श्वान, मादक पदार्थ एवं ट्रेकर के लिए श्वानों को प्रशिक्षण दिया जाता है। सशस्त्र सीमा बल डेरा देश की पैरामिलिट्री का पहला ट्रेनिंग सेंटर है। जहां पर महाराष्ट्र पुलिस की महिलाएं बैल्जियम नस्ल के श्वानों के साथ ट्रेनिंग दे रही है। इससे पहले सशस्त्र बल के जवानों ने थाने में पहुंचे और पुलिस के जवानों को साथ लेकर बाजार में दुकानों के अंदर मादक पदार्थ रखकर सर्च कराया। इससे बाजार में लोगों की काफी संख्या में भीड़ एकत्र हो गई। इस मौके पर पशु चिकित्सा उप कमांडेट डॉ. आरके व्यास, पशु चिकित्सा सहायक कमाण्डेंट डॉ.सुशांत पारिकर, राजेन्द्रसिंह एवं अमित कुमार भी मौजूद थे।

पेयजल समस्या पर लगाया जाम



सैंथल. कस्बे में जलापूर्ति नहीं होने पर शुक्रवार को लोगों ने जलदाय विभाग के खिलाफ नारे लगाकर करीब 15 मिनट तक आईटी केंद्र के पास रोड जाम किया। लोगों ने बताया कि कस्बे के दाऊजी मोहल्ला व अटल सेवा केंद्र के समीप 10 दिन से विभाग द्वारा पानी की सप्लाई नहीं की जा रही है। इससे लोगों को पेयजल समस्या से जूझना पड़ रहा है। मौके पर पहुंचे थानाधिकारी रामशरण गुर्जर ने लोगों को समझाकर जाम खुलवाया।गुर्जर ने दूरभाष पर जलदाय विभाग के एईएन जेईएन से बात कर पेयजल समस्या का समाधान कराया।