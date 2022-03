गेहूं की आड़ में नशे की खेती, खातेदारों के खिलाफ मामला दर्ज

गांजे के 390 व डोडा अफीम के 95 पौधे बरामद

दौसा Published: March 16, 2022 08:10:46 pm

लालसोट. जिला पुलिस की डीएसटी टीम के सहयोग से लालसोट व रामगढ पचवारा पुलिस ने जगनेर गांव में गेहूं की आड़ में नशे की खेती किए जाने का मामला उजागर िकया। पुलिस टीमों ने मौके से गांजे के 390 पौधे व डोडा अफीम ने 95 पौधे बरामद किए।

रामगढ़ पचवारा थाना प्रभारी दिनेश मीना ने बताया कि क्षेत्र के जगनेर नेहड़ी गांव की झेरा वाली ढाणी में गांजे की खेती होने की जानकारी मिलने पर जिला पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल के निर्देश पर लालसोट एसएचओ अंकेश कुमार की अगुवाई में पुलिस टीम को मौके के लिए रवाना किया।

इस दौरान एक खेत में गेहू की फसल की आड़ में गांजे के पौधे दिखाई दिए। मौके पर पहुंचे राजस्व कर्मी ने उक्त खेत के खसरा नंबर 137/45 रकबा 27 बीघा और खातेदार श्रवण पुत्र धन्ना, भूली पत्नी कन्हैयालाल, रामस्वरुप, रमेश, राजेन्द्र, गंगासहाय पिसरान हजारी मीना होना बताया। इसके बाद पुलिस टीम ने मौके से तीस किलो नौ सौ ग्राम वजनी गांजे के कुल 390 हरे पौधे जब्त किए।

थाना प्रभारी ने बताया जगनेर गांव की सामला ढाणी के एक खेत में अफीम डोडा की खेती होने की जानकारी मिली थी। पुलिस टीम पहुंची तो मौके पर कोई नहीं मिला। राजस्वकर्मी ने उक्त खेत को खसरा नंबर में स्थित व खातेदार जगदीश पुत्र गौरया, नाथ्या पुत्र रामगोपाल, रामकेश, काल्या पिता रामगोपाल, लक्ष्मीनारायण, बद्रीलाल, रामभजन पिता लोहडय़ा, केशर, राजंती पुत्री लोहडय़ा, रामप्यारी पत्नी लोहडय़ा, महेन्द्र पुत्र सुवालाल, ग्यारसीलाल पुत्री गंगाधर होने की जानकारी दी। पुलिस टीम ने मौके से अफीम डोडा के दो किलो 450 ग्राम वजनी 95 पौधे बरामद किए। थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों प्रकरणों को एनडीपीएस NDPS ACT एक्ट के तहत मामले की जांच अन्य थानों के एसएचओ को सुपुर्द कर दी है। (नि.प्र.)

