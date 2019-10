श्वानों ने मादक एवं विस्फोटक पदार्थों को किया सर्च

बांदीकुई. सशस्त्र सीमा बल श्वान प्रशिक्षण एवं प्रजनन केन्द्र डेरा की ओर से शुक्रवार को रेलवे स्टेशन, ट्रेनों एवं मुख्य बाजार में मादक पदार्थ एवं विस्फोटक पदार्थो का श्वानों (डॉग) की ओर से सर्च कराया गया।

कमांडेंट डॉ.आरएस गहलावत ने बताया कि शहर में पुलिस थाने के सामने स्थित डिस्पोजल, परचूनी, इलेक्ट्रिक एवं चौपहिया वाहनों में मादक पदार्थ रखकर सर्च किया गया। जहां श्वानों ने मादक पदार्थों को ढूंढ़ निकाला।

Drugs searched for drugs and explosives.... इन श्वानों को महाराष्ट्र महिला पुलिस की ओर से खोजी कार्यक्रम आयोजित कर प्रशिक्षण दिया गया था। डेरा स्थित ट्रेनिंग सेंटर में विस्फोटक, खोजी श्वान, मादक पदार्थ एवं ट्रेकर के लिए श्वानों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

सशस्त्र सीमा बल डेरा देश की पैरामिलिट्री का पहला ट्रेनिंग सेंटर है। जहां पर महाराष्ट्र पुलिस की महिलाएं बैल्जियम नस्ल के श्वानों के साथ ट्रेनिंग दे रही है। इससे पहले सशस्त्र बल के जवानों ने थाने में पहुंचे और पुलिस के जवानों को साथ लेकर बाजार में दुकानों के अंदर मादक पदार्थ रखकर सर्च कराया।

इससे बाजार में लोगों की काफी संख्या में भीड़ एकत्र हो गई। इस मौके पर पशु चिकित्सा उप कमांडेट डॉ. आरके व्यास, पशु चिकित्सा सहायक कमाण्डेंट डॉ.सुशांत पारिकर, राजेन्द्रसिंह एवं अमित कुमार भी मौजूद थे।

दो बाइकों की भिड़ंत में एक जने की मौत, पांच घायल

दौसा . जयपुर- आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 21 स्थित सदर थाना इलाके के खैरवाल मोड़ पर दो बाइकों की भिड़ंत में एक जने की मौत हो गईऔर पांच गम्भीर रूप से घायल हो गए।

सदर थाना पुलिस ने बताया कि नारायण सैन व अर्जुनलाल जटवाड़ा से बाइक पर सवार होकर अपने गांव कानेटी जा रहे थे। इधर एक बाइक पर राजगढ़ के सकट निवासी चेतराम, नेमीचंद व पिंटू जा रहे थे। दोनों बाइकों में जोरदार भिड़ंत हो गई। इसमें कानेटी निवासी नारायण सैन (50) की मौके पर ही मौत हो गई और चार घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल मेंभर्ती कराया गया। वहां से मृतक का पोस्टमार्टम करा कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।

खेत में जुताई करते किसान की मौत

लालसोट . डूंगरपुर गांव में खेत में ट्रैक्टर से जुताई करते समय एक किसान की मौत हो गई। थाना प्रभारी अशोक झांझडिया ने बताया कि रामजीलाल पुत्र सोल्या ट्रैक्टर से खेत में जुताई कर रहा था इसी दौरान टै्रक्टर के हलों में कचरा उलझ गया। जिसे हटाने के लिए सीट से नीचे उतर रहा था कि उसका सेंडिल फंस गया। इसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया।(नि.प्र.)