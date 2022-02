चार माह में बने 3 लाख से अधिक मजदूरों के बने ई-श्रम कार्ड

दौसा Published: February 06, 2022 08:48:08 pm

दौसा. असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, कामगारों, श्रमिकों के डेटाबेस बनाने के लिए शुरू किया गया ई-श्रम पोर्टल पर बीते चार माह में जिले के 3 लाख 7 हजार 418 श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन हो गया है।

कोरोनाकाल सहित अन्य विषम परिस्थितियों में केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाले आर्थिक सहायता से वंचित रहे असंगठित मजदूरों को सरकारी योजनाओं का लाभ मुहैया कराने के लिए केन्द्र सरकार ने नेशनल डाटाबेस ऑफ अनआर्गेनाइज्ड वर्कर्स पोर्टल बनाकर मजदूरों का पंजीयन शुरू किया था। इसके जरिए असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का यूएएन (यूनिक अकाउंट नंबर) ई-श्रमकार्ड जारी किया जाएगा।

जिले में 5 लाख 48 हजार 884 मजदूरों को इस योजना से जोडऩे का लक्ष्य है, जिसमें से 3 लाख 7 हजार 428 को जोड़ा जा चुका है। यह लक्ष्य का 56.01 प्रतिशत है। प्रदेश में रजिस्ट्रेशन के मामले में दौसा जिले के पांचवा स्थान है। ई-श्रम कार्ड बनने से सरकार के पास असंगठित मजूदरों का पूरा रेकॉर्ड रहेगा तथा समय-समय पर दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ मजदूरों को मिल सकेगा।

गौरतलब है कि सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) या वेबपोर्टल के माध्यम से श्रमिकों का पंजीयन किया गया। प्रशासन गांवों के संग शिविरों के अलावा भी श्रम विभाग ने शिविर लगाकर पंजीयन किए। श्रमिकों के आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर और आवेदन जमा किए। योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जैसे छोटे और सीमांत किसान, मछुआरे, पशुपालन, बीड़ी रोलिंग, लेवलिंग और पैकिंग, भवन और निर्माण, बढ़ई, ईंटभट्टे व पत्थर खदानों के श्रमिक, हेयर डे्रसर, सब्जी फल विक्रेता, हॉकर्स, रिक्शा चालक, मनरेगा, घरों में काम करने वाले, चाय-दूध विक्रेता सहित खुली दिहाड़ी में श्रम कार्य करने वाले पंजीयन करा सकते हैं।



दुर्घटना बीमा का भी मिलेगा लाभ

ई-श्रम कार्ड बनाने के साथ ही मजदूर का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख का नि:शुल्क दुर्घटना बीमा भी हो रहा है। मजदूर को किसी तरह की क्षति होने पर बीमा का लाभ मिल सकेगा। आवेदनकर्ता की आयु 16 से 59 वर्ष तक होनी चाहिए। ईपीएफओ और ईएसआईसी का लाभ लेने वाले श्रमिक इस योजना से नहीं जुड़ सकते हैं।



इनका कहना है...

जिले में अभी तक तीन लाख से अधिक श्रमिकों के ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। प्रदेश में दौसा जिले की अच्छी पॉजिशन है। जिला कलक्टर के निर्देशन में अन्य विभागों से समन्वय कर शीघ्र लक्ष्य पूरा करने का प्रयास है।

बलवीरसिंह गुर्जर, जिला श्रम कल्याण अधिकारी दौसा

