देवनगरी की सुंदरता पर लग रहा ग्रहण

दौसा. जिला मुख्यालय होने के बावजूद दौसा शहर प्रशासनिक व राजनीतिक अनदेखी का शिकार है। जिले के हर अधिकारी से लेकर राजनेता शहर की सड़कों से गुजरते हैं, लेकिन हालातों को सुधारने की तरफ ध्यान नहीं देते। खासकर शहर का सौन्दर्यीकरण चौपट हो चला है। नए कार्य तो दूर है जिसको भी ठीक नहीं रखा जा रहा। अधिकारी शहरी क्षेत्र की तरफ अनदेखी किए बैठे हैं।

जिला मुख्यालय पांच किलोमीटर के दायरे में सिमटा हुआ है। इतना कम क्षेत्र होने के बावजूद यातायात व्यवस्था बदहाल है। दर्जनों पुलिसकर्मी व्यवस्था के लिए तैनात कर रखे हैं, लेकिन फिर भी कुछ जगह सदैव लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है। वहीं नगर परिषद शहर की सड़कों से अस्थाई अतिक्रमण हटाने में नाकाम है। पैराफेरी क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने का दावा करने वाली परिषद नाक के नीचे शहरी क्षेत्र में भी व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर पा रही।

गंदगी व अवैध निर्माण व उद्यानों की अनदेखी भी बड़ी समस्या बन चुके हैं। पुलिस व परिवहन शहर के बीचों-बीच से अवैध वाहनों का संचालन रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। धड़ल्ले से वाहन चालक ओवरलोड सवारियां ढो रहे हैं। विद्यालयों में नियम विरुद्ध वाहनों का संचालन होने से बालकों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है।



हृदय स्थल गांधी तिराहे से तीनों ओर हाल-बेहाल



दौसा के हृदय स्थल गांधी तिराहे से लालसोट रोड, आगरा रोड व सैंथल मोड़ की ओर एक से दो किलोमीटर के दायरे में हाल-बेहाल है। गांधी तिराहे से पोस्ट ऑफिस तक सदैव जाम लगा रहता है। कुछ दिन पहले ठेले हटने से व्यवस्था ठीक हुई थी, लेकिन अब फिर खराब हाल हो गए हैं। इसी तरह सैंथल रोड की ओर ओवरब्रिज तक तथा आगरा रोड पर पीजी कॉलेज तक अस्थाई अतिक्रमण व वाहनों के बेतरतीब खड़े रहने से यातायात व्यवस्था चौपट हो रही है। पुलिसकर्मी तमाशबीन बने रहे हैं।



दुकान से Óयादा सड़क पर व्यापार



शहर के बाजारों में कई जगह दुकानों से Óयादा सामान तो व्यापारियों ने सड़क पर जमा रखा है। उन्हें ना किसी अधिकारी का डर है और ना ही व्यवस्थाओं की परवाह। नया कटला, मंडी रोड, पूनम सिनेमा के पीछे, आगरा रोड, सुंदरदास मार्ग, पुराने शहर सहित कई जगह दुकानों के बाहर अतिक्रमण की समस्या ने राहगीरों के लिए परेशानी पैदा कर रखी है।



बिना पार्किंग बना लिए कॉम्प्लेक्स



जिला मुख्यालय पर नगर परिषद की मिलीभगत से कई जगह व्यावसायिक कॉम्लेक्सों का नियम विरुद्ध निर्माण कर लिया गया है। अब ये कॉम्प्लेक्स शहर की सूरत में धब्बा बन गए हैं। खादी भण्डार रोड, पूनम सिनेमा के पीछे, सुंदरदास मार्ग, मंडी रोड सहित कई जगह बहुमंजिला इमारत तथा कॉम्प्लेक्स बन गए, लेकिन उनमें पार्किंग नहीं है। वाहन बाहर सड़क पर खड़े रहने से मार्ग जाम रहता है। शौचालय व पानी निकास की व्यवस्था भी अधिकतर जगह नहीं है।



सवारी वाहनों ने बना लिए सड़कों पर अड्डे



गांधी तिराहे पर तीनों तरफ आधी सड़क ऑटो वालों ने रोक रखी है। सुबह से देर शाम तक ऑटो की कतार लगी रहती है। रेलवे स्टेशन के सामने जयपुर सहित अन्य मार्गों पर चलने वाले सवारी वाहनों का अड्डा बना हुआ है। पुरानी चूंगी पर लालसोट, नांगल, लवाण आदि जगह चलने वाले वाहनों ने जगह घेर रखी है। आगरा रोड पर पीडब्ल्यूडी के सामने, सोमनाथ चौराहा तथा कॉलेज के सामने भी ग्रामीण इलाकों में चलने वाले वाहन चालकों का सड़कों पर कब्जा है। पुलिस व परिवहन विभाग की मेहरबानी से ये वाहन चालक कानून-कायदों की परवाह नहीं करते हैं।

