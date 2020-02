केन्द्रीय स्कूल से मिलेगी शिक्षा की सुविधा- सांसद जसकौर मीणा

Education facility will be provided from Central School - MP Jaskaur Meena: केन्द्रीय विद्यालय का किया शुभारंभ

बांदीकुई. शहर के रेलवे कॉलोनी स्थित केन्द्रीय विद्यालय की गुरुवार को विधिवत शुरुआत हुई। इसमें मुख्य अतिथि सांसद जसकौर मीणा ने कहा कि केन्द्रीय विद्यालय खुलने से कर्मचारियों के ब"ाों को शिक्षा की समुचित सुविधा मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि 16 अक्टूबर 2019 को विद्यालय शुरू हुआ था।क्षेत्र के लोगों की लम्बे समय से चली आ रही मांग पूरी होने से विकास को भी गति मिल सकेगी।

मण्डल रेल प्रबंधक मंजूषा जैन ने कहा कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन व सांसद विद्यालय में सर्वसुविधायुक्त भवन का निर्माण कराए जाने के लिए प्रयासरत हैं। इससे ब"ाों का सर्वांगिण विकास हो सकेगा। इस मौके पर उपायुक्त केन्द्रीय विद्यालय यशपालसिंह, डिवीजन कॉमर्शियल मैनेजर राकेश कुमार, वरिष्ठ मण्डल सुरक्षा आयुक्त मुनव्वर खान, रेल चिकित्साधिकारी विष्णु कुमार शर्मा, सहायक आयुक्त दिगराज मीणा ने भी विचार व्यक्त किए। प्राचार्य विनयसिंह वर्मा ने विद्यालय में संचालित गतिविधियों पर प्रकाश डाला।

वहीं विद्यालय के छात्रों ने राजस्थान एवं देशभक्ति गीतों से जुड़े रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई।इस मौके पर अर्चना मीणा, प्रमोद व्यास, सत्यनारायण शाहरा, दौलतराम मीणा, रवि पालीवाल, गोपालसिंह नांगल, मानसिंह भाण्डेड़ा, रामधन मीणा, सुबुद्धिराम मीणा, सरपंच बदरीप्रसाद सैनी भी मौजूद थे।(ग्रामीण)

जिला निष्पादक समिति की बैठक सम्पन्न



दौसा. जिला कलक्टर अविचल चतुर्वेदी ने कहा कि जिले में संचालित सरकारी विद्यालयों में आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए शिक्षा विभाग से जुड़े सभी अधिकारी सक्रिय रह कर कार्य करें। गुुरवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला निष्पादक समिति की बैठक को संबोधित करते हुए जिला कलक्टर ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी विद्यालयों में किचन शेड निर्माण, विद्युत कनेक्शन, शौचालय निर्माण, पेयजल एवं खाद्य सामग्री सहित अन्य आवश्यक संसाधन समय उपर उपलब्ध करवाने के लिए शीघ्रता करें।

जिला कलक्टर ने मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन विद्यालयों की भूमि स्वयं के नाम नहीं है उनके दस्तावेज,नक्शा, एग्रीमेंट आदि तैयार कर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को तीन दिवस में उपलब्ध कराएं। इसके लिए विद्यालय का विद्युत बिल,पानी का बिल, एस आर रजिस्टर, मान्यता या अन्य कोई भी दस्तावेज साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करें। विद्युत विहीन विद्यालयों में शत प्रतिशत आवेदन करवाकर विद्युतीकरण करवाएं। जिला कलक्टर ने सभी विकास अधिकारियों को निर्देशित किया, कि जिन विद्यालयों के उपर से हाईटेंशन लाइन गुजर रही है। उनके शिफ्टिंग का कार्य इस माह के अन्त तक सुनिश्चित कराएं ।

