बच्चों का परखा जाएगा शैक्षिक स्तर, नेशनल अचीवमेंट सर्वे 12 को

Educational level of children will be tested, National Achievement Survey on 12- जिले के 184 स्कूलों का टेस्ट के लिए चयन

दौसा. केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से देशभर के बच्चों में शैक्षिक स्तर का पता लगाने के लिए 12 नवम्बर को नेशनल अचीवमेंट सर्वे (एनएएस)आयोजित किया जा रहा है। टेस्ट परीक्षा के रूप में होने वाला यह सर्वे जिले के 184 स्कूलों की 203 कक्षाओं में होगा। जिले के करीब 2600 स्कूलों में से ये स्कूल रेण्डमली छांटे गए हैं। कक्षा 3, 5, 8 व 10 के बच्चों के मध्य यह सर्वे होगा। एक कक्षा से अधिकतम 30 बच्चे ही टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में अधिकतम टेस्ट देने वाले बच्चे जिले से 6 हजार 90 होंगे। टेस्ट पेपर के सवालों का जवाब ओएमआर शीट पर गोले भरकर बच्चों को देना होगा। इसकी तैयारी में शिक्षा विभाग जोर-शोर से जुटा हुआ है।

जिले के 101 सरकारी, 78 निजी, 2-2 मदरसा व केन्द्रीय विद्यालय तथा 1 नवोदय विद्यालय में नेशनल अचीवमेंट सर्वे आयोजित होगा। दौसा ब्लॉक में सरकारी 12, निजी 13, 1-1 केन्द्रीय, नवोदय व मदरसा, लालसोट ब्लॉक में 27 सरकारी, 15 निजी, लवाण में 15 सरकारी व 6 निजी, सिकराय में 14 सरकारी, 13 निजी स्कूल, बांदीकुई ब्लॉक में 20 सरकारी, 17 निजी व 1 केवी, महुवा में 13 सरकारी, 14 निजी व एक मदरसा सर्वे के लिए चयनित हुआ है। सीबीईओ राजाराम मीना ने बताया कि निजी विद्यालयों में एनएएस की मॉनिटरिंग व संबलन के लिए सरकारी विद्यालयों के प्रधानाचार्य लगाए गए हैं। छात्रों को ओएमआर शीट पर मॉडल प्रश्न पत्र हल कराए जाएंगे। सर्वे के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन से ऑब्जर्वर व डाइट से फिल्ड सुपरवाइजर लगाए गए हैं।

ये है उद्देश्य

समसा के सहायक निदेशक राजीव शर्मा ने बताया कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे देशभर में एकसाथ हो रहा है। इसके परिणाम के आधार पर बच्चों के शैक्षिक स्तर का पता लगेगा। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यकताओं व गुणवत्ता सुधार के लिए योजना तैयार की जाएगी। देश की शिक्षा नीति व खर्च किए जा रहे बजट का लाभ जमीनी स्तर पर हो रहा है या नहीं इसका पता लगता है। राज्यों व जिलों में शिक्षा का लेवल भी पता लगता है।

चार साल पहले हुआ था

चार वर्ष पूर्व 2017 में 13 नवम्बर को यह सर्वे हुआ था। यह सर्वे दो वर्ष में होना प्रस्तावित था, लेकिन कोरोना के चलते टल गया था। चार साल पहले के सर्वे में राजस्थान को देश में दूसरा नंबर पर तथा प्रदेश में दौसा जिला चौथे नंबर पर आया था। इस बार भी बेहतर परिणाम के लिए शिक्षा विभाग करीब दो माह से तैयारी में जुटा हुआ है।

इन विषयों में टेस्ट

कक्षा तीन व पांच के बच्चों में भाषा, गणित व पर्यावरण अध्ययन विषय का टेस्ट होगा। कक्षा आठ में भाषा, गणित, विज्ञान व सामाजिक विज्ञान तथा दस में अंग्रेजी और जुड़ जाएगी। तीन में 47, 5 में 53, 8 में 60 तथा 10 में 70 सवाल के आधार पर टेस्ट होगा।

जुटे हैं केन्द्र से लेकर राज्य के विभाग



एनएएस के आयोजन में केन्द्र से लेकर राज्य सरकार का शिक्षा महकमा लगा हुआ है। सीबीएसई ने परीक्षा के लिए प्रत्येक स्कूल में ऑब्जर्वर लगाए हैं। विद्यास्थली स्कूल की प्रिंसीपल डॉ. अपेक्षा सिंह को समन्वयक हैं। सीडीईओ ओमप्रकाश शर्मा जिला नोडल अधिकारी व सह नोडल प्रभारी बसवा डाइट प्रिंसिपल को बनाया गया है। प्रश्न पत्र बुकलेट विद्यास्थली पब्लिक स्कूल से वितरित की जाएगी तथा संग्रहण भी वहीं होगा। यह कार्य ऑब्जर्वर करेेंगे। डाइट से एसटीसी के विद्यार्थियों को फिल्ड इन्वेस्टिगेटर (एफआई) के रूप में प्रत्येक स्कूल में लगाया गया है। शिक्षा विभाग के अध्यापक व अधिकारी बच्चों से परीक्षा की तैयारी व सहयोग का कार्य कर रहे हैं।



निजी स्कूलों में पहली बार

यह सर्वे पूर्व में सिर्फ सरकारी विद्यालयों में हुआ था, लेकिन इस बार निजी व सरकारी दोनों स्कूलों में होने जा रहा है। इससे दोनों स्कूलों के बच्चों का स्तर पता लगेगा। समसा कार्यालय में मंगलवार को सहायक निदेशक राजीव शर्मा, प्रभारी एपीसी रंगलाल मीना, डाइट से आए अनिल गर्ग, पीओ अजित बेनिवाल, दीपक गहलोत, केशफूल मीना, शिवलहरी जांगिड़ व विजय शर्मा आदि ने एनएएस टेस्ट आयोजन पर चर्चा की।



ब्लॉकवार सर्वे में शामिल होने वाली कक्षाओं की संख्या

ब्लॉक कक्षा 3 5 8 10 कुल

बांदीकुई 9 9 10 16 44

दौसा 8 3 12 10 33

लालसोट 9 11 14 11 45

लवाण 3 6 7 7 23

महुवा 8 6 8 8 30

सिकराय 5 5 10 8 28

योग 42 40 60 60 203

परीक्षा समय

कक्षा 3 व 5- 10.30 से 12

कक्षा 8 व 10- 10.30 से 12.30

कुल ऑब्जर्वर- 223

फिल्ड इन्वेस्टिगेटर-316

इनका कहना है...

नेशनल अचीवमेंट सर्वे की तैयारी पूरी की जा चुकी है। यह सिफै शैक्षिक स्तर का पता लगाने के लिए टेस्ट है। टेस्ट पेपर पिछली कक्षा तक प्राप्त ज्ञान के अनुसार होगा, जैसे कक्षा तीन में कक्षा दो तक के लेवल के सवाल होंगे।

रंगलाल मीना, प्रभारी एपीसी समसा दौसा

