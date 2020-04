लॉकडाउन का असर: झांसी हो या लखनऊ, सैकड़ो मील दूरी पैदल ही तय कर रहे मजदूर

दौसा. Effect of lockdown: Jhansi or Lucknow, workers are walking hundreds of miles on foot कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देशभर में लागू लॉकडाउन में मजदूरों का पलायन थम गया था, लेकिन अब फिर से शुरू हो गया है। हालांकि राज्य सरकार मजदूरों को उनके घर पहुंचाने का दावा कर रही है, लेकिन उन्हें पैदल ही घर जाते देखा जा रहा है।

सोमवार सुबह दौसा जिले से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर कहीं पैदल तो कहीं साइकिलों पर मजदूर अपनी जन्मभूमि की ओर जाते देखे गए। मजदूरों ने बताया कि अब पता नहीं कब तक लॉकडाउन चलेगा। उनके पास जितना पैसा था, खर्च कर लिया। अब उनके पास न रसद सामग्री है और ना ही खर्च करने के लिए पैसे। उनको काम भी नहीं मिल रहा है। वाहन भी नहीं चल रहे हैं। ऐसे में भला घर जाने में ही है।

साइकिलों से ही जा रहे हैं यूपी बिहार के मजदूर

महुवा. कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागे लॉकडाउन होने पर दूसरे राज्यों से आकर मजदूरी कर अपना पेट पेट पाल रहे लोग खाद्य सामग्री खत्म होने के बाद घरों की ओर लौटने लगे हैं।

जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार राज्यो से आकर राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर, भीलवाड़ा आदि सहित अन्य जिलों में रह कर मार्बल पत्थर व फैक्ट्रियों में काम कर रहे मजदूर लॉकडाउन के बाद कुछ दिनों तक तो घरों में ही रहे। लेकिन अब काम नहीं चलने के कारण उनके पास खर्च करने के लिए राशि व भोजन के लिए खाद्य सामग्री खत्म होने के बाद अब वे अपने गांव लौट रहे हैं। ऐसे में यातायात के वाहनों के बदं होने के कारण अब वो लोग साइकिलों से ही 8 00 से 2 हजार किलोमीटर तक का सफर तय कर रहे हैं ।

इस दौरान महुवा उपखण्ड क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजर रहे करीब 2 दर्जन से अधिक साइकिल सवारों ने बताया कि वे उत्तर प्रदेश व बिहार अपने घर पहुंचने के लिए साइकिलों से ही पूरा सफर तय कर रहे हैं। इस दौरान रास्ते में बिस्किट व नमकीन जो कुछ मिलता है, उसे खाकर ही आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि सभी होटल ढाबे भी बंद होने के कारण उन्हें भोजन भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में भूखे प्यासे ही दिन रात बिना रुके बिना थके अपने घरों की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खाद्य सामग्री खत्म हो गई तथा उनके पास रुपया पैसा भी नहीं बचा जिसके बाद उन्होंने मकान मालिकों व पड़ोसियों से उधार रुपए लेकर साइकिल खरीदी और उससे गांव जाना तय किया क्योंकि आने वाले समय में लाँक डाउन खुलने के आसार उन्हें नजर नहीं आने पर उन्होंने यह निर्णय किया है।