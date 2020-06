दौसा में 1 दिन में आठ कोरोना केस, प्रसव के लिए जयपुर गई महिला निकली पॉजिटिव

Eight corona cases in 1 day in Dausa, woman went positive for delivery in Jaipur: सम्पर्क में आए लोगों के लिए सैम्पल

दौसा. जिले में शनिवार को एक ही दिन में 8 कोरोना पॉजिटिव केस मिले। दोपहर में एक व शाम को सात जनों की कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना मिली। इसमें समलेटी महुवा, हडिया महुवा, महुवा जैन मंदिर के पास, बालाहेड़ी व पावटा महुवा में कुल 5 केस शामिल है। इसके अलावा लालसोट में एक युवक वार्ड 2 बिजली पावर हाउस के समीप पॉजिटिव मिला। वहीं बांदीकुई के धनावड़ में एक युवक व बसवा के बिशनपुरा में एक युवती कोरोना पॉजिटिव पाई गई।

बसवा. कस्बे के पास चीमापुरा गांव की एक महिला प्रसव के लिए जयपुर गई। वहां जांच कराने पर कोरोना पॉजिटिव निकली। इसके कारण स्थानीय प्रशासन की परेशानी बढ़ गई। जानकारी के अनुसार चीमापुरा निवासी 23 वर्षीय महिला 8 जून को प्रसव के लिए जनाना अस्पताल चांदपोल जयपुर गई। 11 जून को कोरोना जांच की गई तथा 12 को रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। सूचना मिलते ही हरकत में आए पुलिस प्रशासन ने गांव के रास्तों को बंद कर धारा 144 की कठोरता से पालना करानी शुरू कर दी। मौके पर पहुंचे तहसीलदार ओमप्रकाश गुर्जर, थाना प्रभारी रामशरण गुर्जर, कोविड नोडल चिकित्सा अधिकारी डॉ. अशोक सिंह, बसवा चिकित्सा प्रभारी डॉ. आरके मीणा, डॉ. गिरधर शर्मा, डॉ. आरके गुर्जर, सरपंच सुनील बैरवा ने सम्पर्क में आए लोगों की जानकारी ली।



कोरोना रेपिड टेस्ट टीम ने पॉजिटिव के सम्पर्क में आए बांदीकुई निजी अस्पताल के दो चिकित्सकों सहित करीब 25 लोगों की बांदीकुई अस्पताल में कोरोना जांच कराई तथा 14 दिन के लिए होम आइसोलेट कर दिया। कोरोना पॉजिटिव महिला ने प्रसव से पूर्व बांदीकुई के एक निजी अस्पताल में 29 व 30 मई को जांच कराई थी। नगरपालिका बांदीकुई की टीम ने गांव में हाइपोक्लोराइड का छिडकाव किया। एएनएम व आशा सहयोगिनियों ने गांव में सर्वे किया।

