बिना अनुमति जयपुर से बांदीकुई पहुंचे आठ लोग

Eight people reached Bandikui from Jaipur without permission: सभी को स्क्रीनिंग के लिए राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय ले जाया गया

बांदीकुई. कोरोना के चलते एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर प्रतिबंध है। प्रशासन से अनुमति लेकर ही आवागमन कर सकते हैं। इसमें भी दूसरे जिले की सीमा पर पहुंचने पर जांच भी की जाती है, लेकिन जयपुर जिला क्षेत्र से दो दुपहिया वाहनों पर 8 लोग सवार होकर बांदीकुई पहुंच गए। इन लोगों के पास कोई अनुमति भी नहीं थी। इस बात का खुलासा गुढ़ारोड़ पर कार्यरत स्काउट छात्रों के दुपहिया वाहन रुकवाकर पूछने पर लगा। इसके बाद सभी को स्क्रीनिंग के लिए राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय ले जाया गया।

जानकारी के अनुसार शहर के बसवा रोड तिवाड़ी मोहल्ले के बंजारा बस्ती में एक जने की मौत हो गई। जहां शोक सभा में शामिल होने के लिए दो दुपहिया वाहनों पर सवार होकर लोग आए। रामजीपुरा से बांदीकुई पहुंचने में करीब आधा दर्जन थाने बीच में पड़े होंगे, लेकिन किसी भी थाना पुलिस को इन लोगों के आने की भनक नहीं लगना जिले की सीमा पर हो रही जांच पर सवाल खड़े कर रही है। स्क्रीनिंग करने के बाद पीडि़त परिवार के घर जाने की बजाय उन्हें वापस रामजीपुरा जयपुर लौटा दिया गया। राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय के चिकित्सक डॉ. अशोक सिंह ने बताया कि सभी लोगों की जांच कर ली और वे स्वस्थ्य थे। सभी को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। (ग्रामीण)

कोरोना वॉलियंटर टीम का गठन



बडिय़ाल कलां. उपखंड अधिकारी पिंकी मीना के निर्देश पर उपतहसीलदार महेशचंद शर्मा ने बुधवार को ग्राम समाज सेवा कोरोना वॉलियंटर टीम का गठन किया। टीम में भंवरसिंह चौहान, कपूरचंद शर्मा, दौलत राम मीना, मुकेश महावर, लोकेन्द्रसिंह, मिथुन परेवा, सुरेश प्रजापत, सोनू परेवा, योगेन्द्र राठौड, सलमान खान, धर्मेन्द्र परेवा, नत्थूसिंह कल्याणवत एवं गिर्राजप्रसाद महावर को शामिल किया गया है। ये टीम गांव में कोरोना संक्रमण को रोकने,बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक, संदिग्ध व्यक्ति की तुरंत सूचना प्रशासन तक पहुंचाने, भीड़ एकत्रित नहीं होने देने, सामाजिक दूरी बनवाने, गरीब व्यक्ति कोई भी भूखा नहीं सोए एवं जो वास्तव में गरीब है उसकी रिपोर्ट प्रशासन को देना एवं उनको तत्काल सहायता उपलब्ध करवाने में सहयोग करेगी। साथ ही सार्वजनिक रूप से थूकने, छींकने की रोकथाम करना,धारा 144 का पालन करवाना एवं कालाबाजारी करने वालों की सूचना देने का भी कार्य करेगी।

