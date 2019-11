चुनावी चौपाल: ईमानदार व्यक्ति को ही चुनकर भेजेंगे पालिका

Election Chaupal: Municipality will be sent to select honest person: पत्रिका का चेंजमेकर अभियान: रामनगर में चुनावी चौपाल आयोजित

महुवा. राजस्थान पत्रिका के चेंजमेकर अभियान के अन्तर्गत गुरुवार को महुवा कस्बे के वार्ड तीन स्थित रामनगर में चुनावी चौपाल कार्यक्रम हुआ। इसमें लोगों ने बिजली, पानी, सड़क सहित अन्य सुविधाएं मुहैया कराने वाले तथा स्व'छ छवि तथ ईमानदार व्यक्ति को ही चुनकर पालिका बोर्ड में भेजने का निर्णय किया। लोगों ने बेबाक होकर वार्ड से जुड़ी समस्याओं के समाधान पर बल दिया।

लोगों का कहना था कि महुवा ग्राम पंचायत को अप्रेल 2017 में नगरपालिका का दर्जा मिल गया, लेकिन ढाई साल में कस्बे के विकास को पंख नहीं लग सके हैं। लोगों ने बताया कि पालिका चुनाव में ऐसे प्रत्याशी का चयन करेंगे, जो कि वार्ड के विकास के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझे और सुख-दु:ख में काम आए। लोगों का कहना था कि चुनावी समय में प्रत्याशी बड़े-बड़े वादे कर समस्याओं के समाधान का दावा करते हैं, लेकिन चुनाव सम्पन्न होते ही वादों को नहीं वे लोगों के सुख-दुख में शामिल होने की भी जहमत नहीं उठाते हैं।

जनप्रतिनिधियों की अनदेखी से वार्ड विकास की दौड़ में पिछड़ जाता है। मुख्य समस्या पानी निकास की है। ड्रेनेज व सीवरेज की व्यवस्था नहीं होने से कॉलोनियों के बीच पानी भराव होने से लोगों को आवागमन में परेशानी होती है, वहीं संक्रमण फैलने का अंदेशा बना हुआ है। राजकुमार महावर ने बताया कि कॉलोनी में सड़क तक नहीं है। रास्ते ऊबड़-खाबड़ होने से दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। साफ-सफाई नहीं होने से वार्ड का सौन्दर्यीकरण बिगडऩे लगा है। अंगूरी देवी ने बताया कि नालियां नहीं होने से घरों के आगे गंदे पानी का भराव होता है। वार्ड में पार्क व सामुदायिक भवन भी नहीं है।

फूलवती देवी ने बताया कि जलदाय विभाग की पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने से दूषित पानी नलों में आ जाता है, लेकिन पाइप लाइन को कईदिनों तक दुरुस्त नहीं किया जाता है, वहीं पानी व्यर्थ बहता रहता है। मुन्नी बैगम ने बताया कि शहरी स्वर्ण जयंती रोजगार योजना के तहत स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है, लेकिन पालिका की ओर से स्वरोजगार के लिए कोई प्रशिक्षण तक नहीं दिया गया है।

कमलेश गुप्ता ने बताया कि बिजली के तार मकानों के ऊपर होकर गुजर रहे हैं। खंभे भी क्षतिग्रस्त हैं। तार झूलने से फाल्ट की समस्या बनी रहती है। सविता महावर ने बताया कि चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। इससे मरीजों को भटकना पड़ता है। रोडलाइट नहीं होने से वार्ड में शाम होते ही अंधेरा छा जाता है। इस मौके पर कमला महावर, पप्पी, सुलेमान खान, पिस्ता देवी, रेखा देवी, समीना, प्रेमदेवी, रामदेई एवं जयतन ने भी वार्ड से जुड़ी समस्याओं से अवगत कराया।

