रामगढ़ पचवारा व सिकंदरा पंचायत समिति क्षेत्र की 49 ग्राम पंचायतों में होगा पंच-सरपंच का चुनाव

दौसा. पंचायत राज चुनाव के तृतीय चरण के तहत मंगलवार को रामगढ़ पचवारा व सिकंदरा पंचायत समिति क्षेत्र की 49 ग्राम पंचायतों में मतदान होगा। चुनाव के मद्देनजर जिला निर्वाचन विभाग ने पूरी सतर्कता बरतते हुए इंतजाम किए हैं। ग्राम पंचायतों में कड़े सुरक्षा प्रबंध किए हैं। कोरोना एडवाइजरी की पालना कराने के भी निर्देश दिए गए। सोमवार शाम तक केन्द्रों पर मतदान दलों ने पहुंचकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया। अधिकारियों ने भी ग्राम पंचायतों का जायजा लिया।

दौसा जिले की रामगढ़ पचवारा पंचायत समिति में 25 ग्राम पंचायत व सिकंदरा की 24 ग्राम पंचायतों में मंगलवार सुबह 7.30 से शाम 5.30 बजे तक मतदान होगा। दोनों पंचायत समिति क्षेत्रों में कुल 1 लाख 63 हजार 145 मतदाता हैं। सरपंच के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तथा पंच पद के लिए बैलेट पेपर से मतदान किया जाएगा। बुधवार को उपसरपंच का चुनाव होगा।



पुलिस विभाग ने मतदान को शांतिपूर्ण कराने के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। दूसरे चरण से पुलिस जाप्ता तीसरे चरण की ग्राम पंचायतों में शिफ्ट कर दिया गया। बूथ से लेकर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला स्तर पर पुलिस बल मौजूद रहेगा। प्रत्येक कक्ष के बाहर दो तथा ग्राम पंचायत में औसतन 18 से 20 जवान मौजूद रहेंगे। करीब 3 हजार से अधिक जवान चुनाव में लगाए हैं। मतदान केन्द्र के बाहर भी जवान तैनात रहेंगे। सिकंदरा में 12 संवेदनशील व 3 अतिसंवेदनशील तथा रामगढ़ पचवारा में 6 संवेदनशील व 4 अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों पर हथियारबंद जवान तैनात रहेंगे।

फैक्ट फाइल

पंचायत समिति मतदाता बूथ ग्राम पंचायत

रामगढ़ पचवारा 78558 104 25

सिकंदरा 84587 120 24

प्रशिक्षण के बाद मतदान दल हुए रवाना



दौसा. पंचायत समिति सिकन्दरा और रामगढ़ पचवारा की 49 ग्राम पंचायतों में चुनाव कराने के लिए मतदान दलों का प्रशिक्षण रामकरण जोशी विद्यालय मैदान में आयोजित किया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी पीयुष समारिया ने कहा कि सभी रिटर्निंग अधिकारी और संबंधित कार्मिक प्रशिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया को बारीकी से समझकर नियमानुसार दायित्व का निर्वहन करें। यह लोकतंत्र को समझने का सही मौका है, इसलिए प्रशिक्षण को गंभीरता से लें।

उन्होंने कहा कि मतदान दलों को दी गई सामग्री की जांच कर लें। संबंधित बूथ की ही सामग्री होनी चाहिए। किसी भी कार्मिक को कोई दिक्कत या असमंजस हो तो तुरंत मास्टर टे्रनर्स से पूछ लें। चुनाव के समय कोई भी अप्रिय घटना नहीं हो, इसके लिए विशेष तौर पर सावधानी बरतें। ड्यूटी स्थल पर पहुंचकर वोटर लिस्ट आदि को जांच लें। मतदाताओं की संख्या, विलोपित मतदाताओं या नए जुड़े मतदाताओं के नाम आदि का पता कर लें, ताकि पोलिंग के समय कोई गड़बड़ नहीं हो। मॉक पोल के बाद मतदान समय पर आरंभ किया जाए। इससे पहले जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव गतिविधियों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला परिषद सीईओ एल.के. बालोत, एडीएम लोकेश कुमार मीणा , जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम मीना, सहायक प्रशिक्षण प्रभारी राजीव व्यास सहित कई अधिकारी मौजूद थे। प्रशिक्षण के बाद निर्धारित वाहनों में मतदान दलों को मतदान स्थल के लिए रवाना कर दिया गया।

