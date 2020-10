उपसरपंच के चुनाव के साथ पूरी हुई निर्वाचन प्रक्रिया

Election process completed with the election of Deputy Elector- पंचायतराज चुनाव: दौसा व बांदीकुई में 58 में से 26 निर्विरोध चुने गए

दौसा. जिले में पंचायतराज चुनाव रविवार को उप सरपंचों के निर्वाचन के साथ ही सम्पन्न हो गए। अधिकतर जगह शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव होने पर पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों ने राहत की सांस ली। हालांकि पांच ग्राम पंचायतों में निर्वाचन कार्मिकों की लापरवाही के कारण पुनर्मतदान भी हुआ। वहीं दो-तीन जगह चुनाव बाद झगड़े की घटनाएं भी हुई। फिर भी संवेदनशील माने जाने वाले दौसा जिले में कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाला कोई बड़ा मामला सामने नहीं आया। दौसा व बांदीकुई पंचायत समिति क्षेत्र में रविवार को 58 ग्राम पंचायतों में से 26 में निर्विरोध उप सरपंच चुन लिए गए। वहीं 29 जगह मतदान हुआ तथा 3 जगह लॉटरी के बाद उपसरपंच का निर्वाचन हुआ।

Election process completed with the election of Deputy Elector



दौसा पंचायत समिति में 14 निर्वाचित व 18 उपसरपंच निर्विरोध बने। इनमें जसोता में वीरेन्द्र कुमार शर्मा, खुरी कलां निरमा बाई बैरवा, कालोता सुरेशसिंह गुर्जर, काबलेश्वर कविता, बापी सुनीता देवी, रामपुरा उर्फ महाराजपुरा कालूराम, हरिपुरा लेखराज, नांगल बैरसी रामभजन, सिण्डोली भोंती मीना, चोरड़ी अरुण गिरी, सूरजपुरा सीमा गुर्जर, नांगल चापा मुकेश गुर्जर, चावण्डेडा रामकरण गुर्जर, महेश्वरा कलां मीठालाल, महेश्वरा खुर्द राजू मीना व गणेशपुरा में अशोक कुमार उपसरपंच बने। इसी तरह भाण्डारेज में धनबो देवी, सैंथल आचूकी शर्मा, जौपाड़ा रिंकेश गुर्जर, कालाखो देवीसिंह, कालीपहाड़ी राधा जांगिड़, कुण्डल मनोहरी देवी शर्मा, बाणे का बरखेड़ा बसराम गुर्जर, भांकरी दिनेश शर्मा, बडोली अजय व्यास, तीतरवाड़ा कलां उमराव मीना, चांदराना नाथूलाल शर्मा, निमाली राजंती देवी, खेरवाल प्रेम देवी, बोरोदा पुष्पा देवी, बिशनपुरा में श्योदानसिंह गुर्जर, रलावता में कबूड़ी देवी मीना उपसरपंच बनी है।



लौटे मतदान दल



पंचायत चुनाव में आखिरी चौथा चरण का मतदान कराकर रविवार को मतदान दल के कार्मिक लौट आए। रामकरण जोशी स्कूल के खेल मैदान में लगे काउंटर पर ईवीएम व मतपेटी जमा कराने के लिए दिनभर तांता लगा रहा। करीब दो सप्ताह की चुनाव प्रक्रिया के बाद अब कर्मचारियों ने भी राहत की सांस ली है। वहीं कई प्रकोष्ठ में तो एक माह से कार्मिक लगे हुए थे। अब सोमवार से सरकारी कार्यालयों में कामकाज पटरी पर आने की उम्मीद है।



जीत के बाद उल्लास में भूले नियम

शनिवार रात सरपंच पद के परिणाम आने के बाद से ही गांवों में विजयी प्रत्याशियों के समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। विजयी जुलूस निकालकर डीजे पर नृत्य किया। गुलाल लगाकर एक-दूसरे को बधाई दी। इस दौरान कोरोना एडवायजरी के नियमों को उल्लंघन हुआ। नियमों की पालना के लिए कोई अधिकारी-कर्मचारी नजर नहीं आए।

Election process completed with the election of Deputy Elector