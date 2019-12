जिला प्रमुख ओबीसी से, सरपंचों की भी निकली लॉटरी

Elections of Panchayat Raj: District head OBC, sarpanches also got lottery: पंचायत राज चुनाव की नेता बिछाने लगे चुनावी चौसर

दौसा. पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव के लिए अब जिले में पूरी तस्वीर साफ हो गई है। प्रधान, पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य वार्डों में आरक्षण तय होने के बाद शनिवार को जिला प्रमुख पद की लॉटरी भी खुल गई। प्रमुख का पद अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित हुआ है। लॉटरी निकलने के बाद ही जिले के कई नेता ताल ठोकने में लग गए हैं। सबसे पहले जिला परिषद सदस्य बनने के लिए वार्ड की तलाश की जा रही है। टिकट व समर्थन के लिए दलों के आला नेताओं के यहां भी हाजिरी लगाई गई।

चार पंचायत समितियों में सरपंच पदों की लॉटरी निकाली



दौसा, लवाण, लालसोट व रामगढ़ पचवारा पंचायत समिति क्षेत्र के सरपंच पदों की लॉटरी भी शनिवार को निकाली गई। दौसा के जिला कलक्ट्रेट सभागार में दौसा व लवाण क्षेत्र की लॉटरी उपखण्ड अधिकारी पुष्कर मित्तल ने निकाली। दौसा में 29 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें से 4 एससी सामान्य व 3 एससी महिला, 3-3 एसटी सामान्य व एसटी महिला, 1 ओबीसी महिला, 8 सामान्य व 7 सामान्य महिला सीट निर्धारित की गई।



इसी तरह लवाण पंचायत समिति क्षेत्र की 14 ग्राम पंचायतों की लॉटरी निकाली गई। यहां 2-2 एससी सामान्य व एससी महिला, 1-1 एसटी व एसटी महिला, 1 ओबीसी सामान्य तथा 3 सामान्य व 4 ग्राम पंचायत सामान्य महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। उपखण्ड अधिकारी ने मौजूद लोगों को शुरुआत में नियम व प्रक्रिया समझाकर लॉटरी निकालना शुरू किया। जैसे-जैसे लॉटरी निकलती गई कई दावेदार मायूस हो गए तो कई खुश होकर निकले। इस दौरान तहसीलदार दौसा सोनल मीना व लवाण तहसीलदार भानुश्री, दौसा विकास अधिकारी नाहरसिंह मीना व लवाण विकास अधिकारी हरकेश मीना सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।

दौसा 29

सामान्य

बाणे का बरखेड़ा

बापी

भाण्डारेज

बिशनपुरा

जसोता

काबलेश्वर

खुरी कलां

सिंडोली

सामान्य महिला

चांदराना

चावण्डेडा

जौपाड़ा

महेश्वरा कलां

सैंथल

रलावता

गणेशपुरा

ओबीसी महिला

सूरजपुरा

एससी

खैरवाल

भांकरी

नीमाली

कालोता

एससी महिला

बोरोदा

कालाखो

कुण्डल



एसटी

कालीपहाड़ी

नांगल बैरसी

बडोली

एसटी महिला

महेश्वरा खुर्द

रामपुरा उर्फ महाराजपुरा

तीतरवाड़ा कलां



लवाण 14

सामान्य

जीरोता खुर्द

डुगरावता

खानपुरा

सामान्य महिला

सिंगवाड़ा

बनियाना

हिंगोटिया

नांगल गोविंद

ओबीसी

रजवास

एससी

भण्डाना

लवाण

एससी महिला

कंवरपुरा

बड़ागांव

एसटी

ढिगारिया

एसटी महिला

खानवास

