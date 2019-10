हैड कांस्टेबलों के भरोसे चल रहे बिजली पुलिस थाने

Electricity police station running under the control of head constables: जयपुर डिस्कॉम के 17 में से 14 विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थानों में प्रभारी का पद रिक्त, पर्याप्त स्टाफ है ना संसाधन