स्वामी विवेकानंद के आदर्श अपनाने पर बल

Emphasis on adopting the ideals of Swami Vivekananda- युवा दिवस पर कई आयोजन

दौसा Published: January 12, 2022 08:59:47 pm

दौसा. जिले में बुधवार को स्वामी विवेकानंद जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर संगोष्ठी, खेलकूद सहित कई आयोजन हुए।

पंडित नवलकिशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा आयोजित कार्यक्रम में डॉ. कैलाश चन्द्र मीना व जिला समन्वयक डॉ. ओमप्रकाश मीना मुख्य अतिथि रहे। डॉ. कैलाश ने स्वयंसेवकों को समाज के लिए सेवा कार्य करने के लिए प्रेरित किया। डॉ. ओमप्रकाश ने सभी विद्यार्थियों को कोविड-19 के नियमों का पालन एवं टीकाकरण करवाने के लिए प्रोत्साहित किया। मुख्य वक्ता डॉ. मोहन सिंह ने स्वामी विवेकानंद की जीवनी और कार्यों पर प्रकाश डाला। साथ ही राष्ट्रीय सेवा योजना का एक दिवसीय कैंप भी आयोजित किया गया।

शिविर में योगासन, श्रमदान, स्वामी विवेकानंद के जीवन की जानकारी के बाद कबड्डी, खो-खो, क्रिकेट आदि खेलकूद हुए। इस अवसर पर खेल प्रभारी डॉ. लालाराम मीना, डॉ. वीरेन्द्र सिंह चौधरी, डॉ. कुवेर सिंह मीना एवं अन्य संकाय सदस्य उपस्थित रहे। मंच संचालन डॉ. हरिराम मीना ने किया। स्वागत भाषण डॉ. मीता गर्ग ने दिया और डॉ. चन्द्र प्रकाश शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापित किया।



इसी तरह श्रीसंत सुंदरदास राजकीय महिला महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की दोनों इकाइयों के संयुक्त तत्वावधान में स्वामी विवेकानंद जयंती समारोह मनाया। कार्यक्रम प्रभारी राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि स्वयंसेविकाओं ने पार्क में स्थित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा को पुष्प हार पहनाकर श्रद्धा व सम्मान प्रकट किया। इस दौरान प्रदीप कुमार नागर, राकेश कुमार शर्मा, डॉ. सुमन जैन, डॉ. परमेश्वरी बागड़ा, डॉ. विजय कुमार, अंकुश कुमार मीणा आदि ने विचार व्यक्त किए। छात्रा हर्षिता शर्मा ,ममता सैनी और खुशी महावर ने स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी।



इसी तरह पीजी कॉलेज दौसा में एनएसयूआई इकाई कार्यकर्ताओं ने विवेकानंद जयंती मनाई। इस दौरान इकाई अध्यक्ष देवेंद्र डगलाव, सचिन शर्मा, लोकेश, महेश, जयप्रकाश, विकास, ऋषि, रवि, शुभम,संजय आदि मौजूद थे।

