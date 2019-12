एसडीओ के समर्थन में उतरे कर्मचारी, विरोध में बार एसोसिएशन

Employees come out in support of SDO, bar association in protest: कलक्टर के नाम ज्ञापन सौंप उपखंड अधिकारी पिंकी मीणा पर दबाव बनाने वाले लोगों के खिलाफ विरोध जताया।

बांदीकुई. पटवार संघ सहित अन्य संगठनों ने शुक्रवार को उपखंड अधिकारी पिंकी मीणा को कलक्टर के नाम ज्ञापन सौंप उन पर दबाव बनाने वाले लोगों के खिलाफ विरोध जताया। पटवार संघ अध्यक्ष अमरसिंह मीना ने बताया कि उपखंड अधिकारी कार्य में पारदर्शिता बरतती हैं। उनका मधुर व्यवहार एवं कार्यशौली अ'छी है। ऐसे में बेबुनियादी व मनगढ़त आरोप लगाकर दबाब से न्यायिक प्रकिया के विरुद्ध कार्य कराने का प्रयास कराना गलत है। कानूनगो संघ एवं पटवार संघ शाखा बांदीकुई एवं उपखंड क्षेत्र के राजस्व कर्मचारियों ने भी निंदा की।

वहीं बार एसोसिएशन की ओर से अध्यक्ष श्यामसुंदर अग्रवाल के नेतृत्व में कलक्टर को ज्ञापन भेजकर उपखण्ड अधिकारी की कार्य शैली पर सवाल उठाते हुए जांच कर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने बताया कि गत 15 माह से लम्बित पड़े राजस्व प्रकरणों का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। इसके लिए गत छह माह के प्रकरणों की जांच कराई जाए तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। खाद्य सुरक्षा, भामाशाह, ईवीएस प्रमाण पत्रों के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन पात्र लोगों को लाभान्वित नहीं किया जा रहा है।



इधर, उपखण्ड अधिकारी पिंकी मीणा का कहना है कि कुछ लोग बेवजह झूठे व बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। वे नियमानुसार काम कर रही हैं। (नि.सं.)

वेतन समझौते के लिए किया धरना प्रदर्शन



दौसा. ऑल राजस्थान को - ओपरेटिव एम्पलाईज यूनियन दौसा के बैंक कर्मचारियों ने 15 वें वेतन समझौते को शीघ्र लागू करने की मांग को लेकर बैंक के प्रधान कार्यालय पर सुबह 10 बजे धरना- प्रदर्शन किया गया। अध्यक्ष ने बताया कि इस अवसर पर धनसीराम बैरवा, रूपसिंह मीना, योगेन्द्र शर्मा, महावीर प्रसाद शर्मा, मुकेश कुमार शर्मा, गौरव द्विवेदी, संजय आर्य, सीमा महावर, यशपाल सैनी, साहिल खान, पवन शर्मा, नरेश कुमार शर्मा, राजकुमार पारीक, पूरण मल मीना, केदारनाथ विजय व जयप्रकाश शर्मा आदि मौजूदथे।