दौसा में स्थापित होंगे रोजगार और विकास के नए आयाम-मुरारी

दौसा. राज्य बजट 2021 में दौसा विधानसभा क्षेत्र को मिली सौगातों से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है। शनिवार को दौसा आगमन पर जिला सीमा से डाक बंगले तक विधायक मुरारीलाल मीना का स्वागत कर नगरपरिषद सभापति ममता चौधरी के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया। इस दौरान बांदीकुई विधायक गजराज खटाना भी साथ रहे।

इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए विधायक मुरारीलाल ने कहा कि जटवाड़ा से दौसा के बीच दौसा औद्योगिक कलस्टर विकसित किया जा रहा है। इससे लाखों बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। पेयजल की सुविधा के लिए ईसरदा बांध का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि अस्पताल, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय, सडक़ों का सुदृढ़ीकरण, लवाण में एसडीएम कार्यालय, सैंथल में तहसील, कुण्डल में उपतहसील, दौसा में न्यायालय, नर्सिंग कॉलेज, मिनी फूड पार्क सहित कई घोषणाएं हुई हैं। बांदीकुई विधायक गजराज खटाना ने कहा कि प्रदेश में जब भी कांग्रेस की सरकार रही है, विकास के अनेक आयामों ने दौसा जिले को छुआ है। इसी कड़ी में वर्तमान बजट में अनेक ऐसी सौगात मिली है।



सभापति ममता चौधरी ने बताया कि विधायक को नागरिक अभिनंदन पत्र व गदा भेंट की गई। इस दौरान उपसभापति कल्पना जैमन, पार्षद प्रदीप जौण, विनोद शर्मा, दीनदयाल बैरवा, घनश्याम भांडारेज, उमाशंकर, हंसराज गुर्जर, मानगंज व्यापार एसोसिएशन अध्यक्ष राकेश चौधरी, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष रुकमणी गुप्ता व प्रदेश महासचिव रेणु कटारिया, नरेंद्र जैमन, अवधेश शर्मा, आलोक पन्नू, सनवर खान, कैलाश विजय, संदीप जौण, मुकेश राणा सहित दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।



नाम बदला: सभा में विधायक ने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा दौसा के विकास के लिए किए जा रहे इन कार्यों को आने वाली पीढ़ी कभी भूल नहीं पाएगी। उन्हें दौसावासियों पर गर्व है, ऐसे में लोग उन्हें अब मुरारी दौसा के नाम से पुकारें।

