राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का समापन, विजेताओं को दिए पुरस्कार

बांदीकुई. बीएन जोशी विद्यालय के खेल मैदान में चल रही 64वीं राज्य स्तरीय टेबल टेनिस क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन गुरुवार को हुआ। इसमें मुख्य अतिथि जिला प्रमुख गीता खटाना ने कहा कि बालिका स्वस्थ रहेंगी तो आगे बढ़ेंगी। बालिकाओं के स्वस्थ रहने के लिए खेल जरूरी है। खेल एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसमें हारने वाले खिलाड़ी निराश नहीं होकर कमियों में सुधार कर जीत के लिए प्रयास करें। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मन्नाराम मीना ने कहा कि किताबी ज्ञान के साथ खेल भी जरूरी है।

End of state level table tennis competition, prizes given to winners

विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी चौथमल मीना, शिक्षा अधिकारी रामप्रसाद, पार्षद पुष्पा डोई समाजसेवी गौतम सेठी, तेजसिंह सिहर्रा, जयसिंह बैरवा, कुसुमलता, प्राचार्य अशोक सांमरिया, संयोजक डॉ.बीएल नापित ने कहा कि असफलता ही सफलता की कुंजी है।

जोधपुर, अलवर, जयपुर, सीकर, हनुमानगढ, राजसमंद, बीकानेर एवं नागौर के विजेता खिलाडिय़ों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। गोपाल गुरू, कुलदीप डोई, मुकेश गौड़, प्रेम सैनी, राजाराम चेची, रामावतार बोहरा, शशि सामरिया, राजपाल दिनेश पंचोली, चन्द्रमोहन आकोदिया, सूरजमल एवं विजयकुमार शर्मा मौजूद थे। संचालन हरिओम मीना ने किया। (नि.स.)

विद्यार्थियों ने स्कूल भवन के ठोका ताला

महुवा. उपखण्ड क्षेत्र की ग्राम पंचायत ठेकड़ा स्थित राजकीय उ'च माध्यमिक विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने गुरुवार को विद्यालय परिसर में भरे गंदे पानी की समस्या को लेकर स्कूल भवन के मुख्यदरवाजे पर ताला लगा कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीण रामकिशोर, नटवर ठेकड़ा, मुकेश प्रजापत, रोहिताश, लोकेश कुमार, भूरसिंह व कालूराम मीणा ने बताया कि विद्यालय परिसर में कॉलोनियों से निकलने वाला गंदा पानी हमेशा भरा रहता है। इससे विद्यार्थियों को विद्यालय में पहुंचने के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

कई बार छोटे ब'चे यहां भरे पानी में गिर कर भी चोटिल होते रहते हैं। उन्होंने बताया कि विद्यालय भवन के समीप रखा ट्रांसफार्मर भी पूरी तरह पानी में डूबा हुआ है। इसके कारण यहां पानी में करंट उतर कर बड़ा हादसा घटित होने का अंदेशा बना रहता है। इस समस्या को लेकर विद्यालय प्रधानाध्यापक ने भी कईबार शिक्षा विभाग में प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ है।



इस दौरान मौके पर पहुंचे तहसीलदार मानसिंह आमेरा ने समझाइश कर विद्यालय के मुख्यद्वार लगाया ताला खुलवा दिया। तहसीलदार ने बताया कि विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत सचिव से बात कर पानी निकासी की समस्या का समाधान शीघ्र ही कराया।