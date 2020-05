बाहर से आने प्रत्येक व्यक्ति को किया जाएगा क्वारंटीन

Every person coming from outside will be quarantined: प्रवासी श्रमिक पोर्टल, ई मित्र कियोस्क एवं ई मित्र मोबाइल ऐप पर करवा सकते है रजिस्ट्रेशन

दौसा. कोरोना लॉकडाउन के कारण बड़ी संख्या में श्रमिक एक-दूसरे राज्यों में अटके हुए हंै। ऐसे श्रमिकों को चरणबद्ध तरीके से सम्बंधित राज्य सरकार से सहमति ले कर लाने के प्रयास किए जा रहे हंै तथा ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों पर पास भी जारी किए जा रहे हंै।

जिला कलक्टर अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि ऐसे प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य सरकार ने हैल्पलाइन नम्बर 18001806127 चालू किए हैं। बाहर से आने वाले श्रमिक पोर्टल, ई मित्र कियोस्क एवं ई मित्र मोबाइल ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हंै।

ई मित्र पोर्टल पर (कोविड 19 प्रवासी पंजीकरण) पर क्लिक करने के बाद फॉर्म को भरना है। बाहर से आने वाले श्रमिकों में कोरोना के लक्षण या किसी पॉजिटिव से सम्पर्क की हिस्ट्री हो तो अवश्य बतानी होगी। कोरोना से सुरक्षा के लिए सभी प्रवासी श्रमिकों को 14 दिनों के लिए घर पर क्वारंटीन में रहना अतिआवश्यक है। किसी श्रमिक के घर पर अलग कमरे की सुविधा नहीं हो तो उसे सरकारी क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा।

राज्यवार प्रभारी बनाए

जिला कलक्टर ने बताया कि बाहर से आने वाले श्रमिकों की सुविधा के लिए राज्यवार जिला स्तरीय अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया है, तथा उनके मोबाइल नम्बर भी दिए गए हंै। प्रशिक्षु आरएएस गोपाल जांगिड़ को दिल्ली राज्य का प्रभारी अधिकारी जिनके मोबाइल नम्बर 7340137641 हैं। प्रशिक्षु आरएएस अनुज भारद्वाज को गुजरात राज्य का प्रभारी अधिकारी 8619606447 बनाया है। जिला रोजगार अधिकारी जगदीश निर्वाण का गोवा एवं महाराष्ट्र का प्रभारी अधिकारी 94144438 69, जिला अल्पसंख्यक अधिकारी बलवीर सिंह गुर्जर को जम्मू-कश्मीर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उतराखण्ड, हरियाणा, चण्डीगढ का प्रभारी अधिकारी 8504059338, 8561004547 है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक राजेन्द्र गुर्जर को पश्चिम बंगाल, ओडिसा, समस्त उत्तर पूर्व के राज्य का प्रभारी अधिकारी 9887868601 है एवं जिला बाल संरक्षण इकाई दौसा के सहायक निदेशक रोहित जैन को कर्नाटक, केरल, तमिलनाडू, तेलंगाना का प्रभारी अधिकारी जिनके मोबाइल नम्बर 7300133251 है। महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक युगल किशोर मीना को मध्यप्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, उत्तरप्रदेश का प्रभारी अधिकारी 9468695553 तथा प्रशिक्षु आरएएस मनीषा को राजस्थान का प्रभारी अधिकारी मोबाइल नम्बर 9887090272 है। ये सभी अधिकारी जिला कलक्टर को सूचना देंगे।

ग्राम पंचायत पर पीईईओ नोडल अधिकारी

दौसा. बाहर के राज्यों से आने वाले व्यक्तियों को दौसा जिले की सीमा पर स्क्रीनिंग के बाद संक्रमण के लक्षण नहीं मिलने पर उनके गंतव्य स्थान पर आने दिया जाएगा, जहां उन्हें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार शत-प्रतिशत होम क्वारंटीन किया जाएगा। इन लोगों के मोबाइल में राजस्थान कोविड एवं आरोग्य सेतु एप डाउनलोड कराया जाएगा, ताकि उनकी ट्रेकिंग आसानी से की जा सके।



जिला कलक्टर ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम पंचायत वार प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को नोडल अधिकारी तथा नगर निकाय में सबंधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा काॢमक लगाकर मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाएगी। जिले में सम्पूर्ण व्यवस्था पर निगरानी व प्रभावी कार्रवाई के लिए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एल के बालोत को प्रभारी व सीएमएचओ पी एम वर्मा को सहायक प्रभारी नियुक्त किया गया है। उपखण्ड अधिकारी पर्याप्त संख्या में भवनों का चयन भी क्वारंटीन के लिए करेंगे। काॢमक, चिकित्सा काॢमक, पेयजल, भोजन इत्यादि की व्यवस्था होगी। स्वास्थ्य केन्द्रवार होम क्वारंटीन की सूची रखी जाएगी।

