राशन किट पाकर खिले चेहरे, जरूरतमंद परिवारों को सहायता

Faced with ration kit, help to needy families: जीरोता खुर्द में 43, सिंगवाड़ा मे 70, नांगल गोविंद में 74, हिंगोटिया में 184 अलाभान्वित परिवारों को खाद्यान्न वितरण

भण्डाना. विधायक मुरारीलाल मीणा ने सोमवार को ग्राम पंचायत जीरोता खुर्द, सिगवाड़ा, नागल गोविंद व हिंगोटिया में खाद्यान्न से वंचित परिवारों व प्रवासियों को खाद्य सामग्री वितरित की। इस मौके पर विधायक ने कहा कि कोरोना महामारी में संकोच नहीं करें। यदि किसी परिवार को खाद्यान्न का संकट है, तो अविलंब हमें सूचित करें। उन्होंने कहा कि प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए मनरेगा के कार्य प्रत्येक गांव में बढ़ाने के लिए प्रशासन को अवगत करा दिया है। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सीबीईओ राजाराम मीणा ने बताया कि जीरोता खुर्द में 43, सिंगवाड़ा मे 70, नांगल गोविंद में 74, हिंगोटिया में 184 अलाभान्वित परिवारों को खाद्यान्न वितरण किया गया। जीरोता खुर्द में लायंस क्लब के प्रांतीय अध्यक्ष मनोहरलाल गुप्ता ने विधायक से पौधारोपण की शुरुआत भी कराई।

Faced with ration kit, help to needy families



कार्यक्रम में विकास अधिकारी नाहरसिंह मीना, कांग्रेस प्रवक्ता घनश्याम भांडारेज, प्रधान दौसा डीसी बैरवा, विकास अधिकारी लवाण हरिकेश मीना, प्रहलाद फाटक्या, पूर्व सरपंच गोपाल सिंह, दिनेश भंडाना, उमाशंकर, ग्राम विकास अधिकारी अजीम खान, कैलाश बैंसला, पीईईओ ओमप्रकाश शर्मा, प्रधानाचार्य सीताराम शर्मा, देवेश वशिष्ठ, शारीरिक शिक्षक अशोक शर्मा, कैलाश शर्मा, सतीश शर्मा, गीता मीना, अभय सक्सेना, योगेंद्र कुमार शर्मा, रामकरण शर्मा, मेवाराम रैगर सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे।



दौसा. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बापी में विधायक मुरारीलाल मीना ने जरूरतमंद परिवारों को राशन किट वितरित किए। पीईईओ रानू गोठवाल ने बताया कि योजना के तहत उन परिवारों को लाभान्वित किया गया जिन्हें किसी अन्य योजना से लाभ नहीं मिला। प्रत्येक परिवार को 10 किलो गेहूं व 5 किलो चावल दिया गया। इस मौके पर सीबीईओ राजाराम मीना, लोकेश गुर्जर, हरिराम मीना, पूनीराम, बनवारीलाल आदि थे।

Faced with ration kit, help to needy families

बांदीकुई. ग्राम पंचायत ढिगारियाभीम एवं महुखुर्द में रविवार को कोरोना वैश्विक महामारी से प्रभावित जरूरतमंद परिवारों को महुवा विधायक ओमप्रकाश हुडला ने राशन किट वितरित किए। विधायक ने कहा कि महुवा विधानसभा क्षेत्र में प्रशासन ने करीब 800 अलाभान्वित परिवारों को चिह्नित किया है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी चौथमल मीणा, ढिगारियाभीम प्रधानाचार्य मुकेश कुमार मीना आदि थे। (निसं)