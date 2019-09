बांदीकुई स्टेशन पर दस साल से सुविधा बंद, फिर भी काटे जा रहे हैं लगेज टिकट

राजेन्द्र जैन

दौसा. भले ही रेलवे की ओर से बांदीकुई स्टेशन पर पार्सल सुविधा बंद हुए 10 वर्ष बीत गए हो, लेकिन अभी भी ऑनलाइन इंटरनेट पर स्टेशन पर पार्सल सुविधा संचालित होना दर्शाया हुआ है और अन्य जोन के स्टेशनों से बांदीकुई जंक्शन तक का पार्सल लगेज टिकट भी जारी किया जा रहा है।

जब यात्री स्टेशन पहुंच पार्सल कार्यालय के बारे में जानकारी करते हैं तो पता चलता है कि पार्सल कार्यालय को बंद किए ही लम्बा समय बीत गया। ऐसे में यात्रियों में भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है और लोगों को खासा परेशान होना पड़ रहा है। यह पार्सल सुविधा लोगों के लिए दुविधा बनती जा रही है। इसको लेकर एक यात्री ने मंगलवार को स्टेशन अधीक्षक कार्यालय पहुंच नाराजगी भी जताई।

अजीजपुर टोडाभीम निवासी यात्री चेतराम बैरवा ने बताया कि उसने गत 3 सितम्बर 2019 से बीकानेर से बाइक लाने के लिए बांदीकुई का लगेज टिकट लेकर करीब 906 रुपए जमा कराए थे। जैसे ही ट्रेन जयपुर जंक्शन पहुंची तो तो उसका पार्सल उतार लिया गया। यात्री जब पार्सल लेने के लिए बांदीकुई स्टेशन पहुंचा तो करीब दो घण्टे तक पार्सल कार्यालय ढूंढ़ता रहा और आखिर में स्टेशन अधीक्षक कार्यालय पहुंच जानकारी

की तो पता लगा कि पार्सल कार्यालय तो वर्ष 2008-09 में ही बंद हो गया। अब वह गत 13 सितम्बर से लगेज का सामान लेने के लिए परेशान हो रहा है।

रेलवे सूत्रों का कहना है कि यात्री की ओर से पार्सल गंतव्य स्थान पहुंचने के छह घण्टे के अंदर प्राप्त नहीं किया जाता है तो प्रति घण्टे 10 रुपए एवं ढाई सौ रुपए प्रतिदिन पैनल्टी दिए जाने का नियम है।

ऐसे में रेल प्रशासन की कमी का खामियाजा यात्रियों को भुगतान पड़ रहा है। वह पार्सल लेने के लिए चार दिन से चक्कर काट रहा है। अब वह जयपुर पार्सल

लेता है तो उसे पैनल्टी देनी पड़ेगी। इसको लेकर यात्री रेलवे की अनियमितता से मानसिक व आर्थिक रूप से काफी

परेशान हैं।



सम्मान समारोह की तैयारी जोरों पर

गुढ़ाकटला. कस्बे के सीनियर सैकण्डरी स्कूल ग्राउण्ड में रविवार को आयोजित होने वाले सम्मान समारोह की तैयारियों का शुक्रवार को आयोजन समिति ने निरीक्षण किया। आयोजन समिति सदस्य दौलतराम मीना ने बताया कि सम्मान समारोह में सांसद जसकौर मीना, राज्यसभा सांसद रामकुंवार वर्मा, पूर्व मंत्री रामकिशोर मीना, पूर्व मंत्री रामकिशोर सैनी, भामाशाह केदार मीना आदि शिरकत करेंगे।