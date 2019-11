बाप की पगड़ी बेटी के बंधी, क्षेत्र में बना चर्चा का विषय

Father's turban tied by daughter, became discussion in society: मृतक के पुत्र नहीं होने पर उसकी बड़ी बेटी की पगड़ी बांधकर रस्म अदा की गई।

भांडारेज. कस्बे के मीणा दरवाजा मे मंगलवार को एक अजीब वाकया हुआ। इसमें मृतक के पुत्र नहीं होने पर उसकी बड़ी बेटी की पगड़ी बांधकर रस्म अदा की गई। जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। देवनारायण मीणा का गत दिनों निधन हो गया था।

मंगलवार को पगड़ी रस्म का कार्यक्रम था। मृतक के पुत्र नहीं होने के कारण उसकी बड़ी बेटी के पगड़ी बांध रस्म अदायगी की गई। उल्लेखनीय है कि भारतीय संस्कृति में रिवाज है कि हमेशा मृतक के पुत्र या परिवार में किसी बेटे की पगड़ी बांधी जाती है, लेकिन इस रस्म के बाद हर कोई इसे लेकर चर्चा करता नजर आ रहा है। इसे लेकर यह भी कहा जा रहा है कि बेटी भी बेटों से कम नहीं होती है।

अंतरराष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ जिला कार्यकारिणी घोषित



सिकंदरा. अंतरराष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के जिलाध्यक्ष दिनेश पाराशर के निर्देशन में संजीवनी प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष धर्मेन्द्र अवस्थी लांका ने जिला कार्यकारिणी का विस्तार किया है। इसमें जिला महामंत्री लल्लूराम फोरेस्टर फर्राशपुरा, मंत्री त्रिवेणी श्याम पंचोली लांका, मोहनलाल शर्मा बहरावंडा, प्रहलाद शर्मा अम्बाड़ी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर रमेशचंद्र शर्मा पूर्व उप सरपंच लांका, उपाध्यक्ष अभिषेक जैमिनी डीडवाना, शत्रुघ्न शर्मा हरनाथपुरा, मयंक शर्मा गंडरावा को बनाया है।

सचिव मुकेश व्यास अम्बाड़ी, सह सचिव संतोष मनोनीत

जिला प्रवक्ता गिर्राजप्रसाद पण्डा, राधाकिशन महाराज राणोली, सचिव मुकेश व्यास अम्बाड़ी, सह सचिव संतोष शर्मा शेखपुरा, विनोद पंचोली लांका, आशीष शर्मा गण्डरावा, संयोजक कैलाशचंद शर्मा पूर्व सरपंच लांका, सह संयोजक दिनेश शर्मा अम्बाड़ी, राजेंद्र शर्मा गढ़ोरा, जिला संगठन मंत्री श्यामसुंदर शर्मा बहरावंडा, घासीलाल गारवाल गीजगढ़, मीडिया प्रभारी विजय पंचोली लांका, अरुण जोशी लांका को बनाया है। वरिष्ठ संरक्षक लक्ष्मीनारायण मिश्र लांका, मदनलाल फर्राशपुरा, रामदयाल चौबे अम्बाड़ी, संरक्षक राधेश्याम गुमानपुरा, रामकिशोर जोशी लांका, कल्याणसहाय पंचोली को मनोनीत किया गया है।