लॉकडाउन में झगड़ा करना पड़ा महंगा

दस जनों को किया शांति भंग में गिरफ्तार

बांदीकुई. इन दिनों देश में कोरोना संक्रमण को लेकर लॉक डाउन व धारा 144 लगी हुई है, लेकिन लॉक डाउन की पालना नहीं करते हुए दो गुटों के बीच रविवार को बडिय़ाल रोड पर विवाद हो गया। इस पर पुलिस ने 10 जनों को शांतिभंग में गिरफ्तार कर लिया और थाने से सुरक्षा के बीच पैदल ही सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए आरोपितों को उपखण्ड अधिकारी कार्यालय ले जाकर पेश किया गया।

थाना प्रभारी राजेन्द्र कुमार मीणा ने बताया कि सहायक निरीक्षक राजेन्द्र कुमार शर्मा व सहायक उपनिरीक्षक विजयसिंह को सूचना मिली कि बडिय़ाल रोड पर दो पक्षों में विवाद हो रहा है। जहां से रामकिशोर व प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि थाना परिसर से मोहनलाल, शिवराम, रामनिवास, प्रहलाद, रामकेश, कविता व संतोष एवं दुब्बी से मुकेश को शांतिभंग में गिरफ्तार किया गया। दोपहर को सभी आरोपितों को सोशल डिस्टेंस की पालना कराते हुए पैदल ही पेश करने ले जाया गया। जहां आगे एएसआई ललिता शर्मा व पीछे पुलिस के जवान भी ऐहतियात के तौर पर तैनात दिखाई दिए।

सुरक्षा गार्ड ने सोशल डिस्टेंस के लिए समझाया तो उलझ पड़ा मरीज



बांदीकुई. राजकीय चिकित्सालय में रविवार को उपचार कराने आए दो लोगों को सुरक्षा गार्ड ने सोशल डिस्टेंस की पालना करने के लिए कहा तो उन्हें नागवार गुजरा और वे उलझने लग गए। शोर-शराबा सुनकर आस-पास के लोग व चिकित्साकर्मी भी मौके पर आ गए और बीच-बचाव कर मामला शांत किया।

लोगों ने दोनों युवकों को समझाया कि पूरे देश में कोरोना को लेकर लॉकडाउन है और सुरक्षा गार्ड आपको सुरक्षित बचाने के लिए ही सोशल डिस्टेंस की पालना करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बाद में मौके की नजाकत को समझते हुए दोनो युवक शांत हो गए और चिकित्सक से परामर्श कराकर घर लौट गए। (नि.सं.)

