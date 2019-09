आखिर पार कर लिया औसत बारिश का आंकड़ा

दौसा. जिले में इस बार औसत बारिश (612 एमएम) का आंकड़ा पार हो गया है। 9 सितम्बर तक जिले में कुल बारिश 616.88 एमएम दर्ज की गई है। हालांकि जल संसाधन विभाग बारिश का सीजन 15 जून से 30 सितम्बर तक मानता है। जिले में अब और जितनी भी बारिश होगी वह फायदेमंद होगी। इससे पहले 2013 व 2016 में भी जिले में औसत से अधिक बारिश हो चुकी है।

Finally the average rainfall figures have been exceeded



जिले में जल संसाधन विभाग ने 17 स्थानों पर वर्षामापी यंत्र लगा रखे हैं। इनमें 9 सितम्बर तक रेडिया में 662, बांदीकुई 355, सिकराय 568, महुवा 455, मोरेल 724, राहुवास 698, लालसोट 725, सैंथल सागर 450, बसवा 404 तथा दौसा में 675 एमएम बारिश हुई। इसी प्रकार तहसील मुख्यालयों पर लगे वर्षामापी यंत्रों में दौसा 826, महुवा में 576, लालसोट 665, सिकराय 628, रामगढ़ पचवारा 838 व लवाण में 619 एमएम बारिश दर्ज की गई।

रामगढ़ पचवारा अव्वल, बांदीकुई फिसड्डी



जिले में वैसे तो सभी जगह अ'छी बारिश हुई है, लेकिन आंकड़ों के आधार पर देखें तो रामगढ़पचवारा अव्वल रहा और बांदीकुई फिसड्डी रहा। रामगढ़ पचवारा में 838 एमएम बारिश हो चुकी है।दूसरे स्थान पर कलक्ट्रेट दौसा स्थित तहसील भवन पर लगे वर्षामापी यंत्री में 826 एमएम बारिश दर्ज की गई है। सबसे कम बारिश बांदीकुई में मात्र 355 एमएम बारिश ही दर्ज हुई है।

लवाण के नाम रिकॉर्ड



जिले में पांच वर्ष के बारिश के आंकड़े पर नजर डालें तो वर्ष 2016 में सर्वाधिक बारिश लवाण में 1232 एमएम दर्ज की गई थी। जबकि उसी वर्ष राहुवास बांध पर 1033 व लालसोट में 1015 एमएम बारिश दर्ज की गई थी। इस तरह सर्वाधिक बारिश लवाण के नाम है, वहीं सबसे कम बारिश का रिकॉर्ड भी लवाण के नाम ही है। यहां वर्ष 2015 व 2017 में 186 व 186 एमएम बारिश ही हुई।

यह है 12 वर्ष की बारिश



वर्ष औसत बारिश (एमएम)

2008 778

2009 346.20

2010 689.80

2011 721.30

2012 769.30

2013 652.50

2014 596.75

2015 324.13

2016 814.19

2017 324.31

2018 594.50

