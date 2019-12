शहर के विकास पर सदस्यों ने रखी राय

First general assembly of the Mahwa municipality : नगरपालिका की पहली साधारण सभा

महुवा. नगरपालिका के नवनिर्वाचित बोर्ड की पहली साधारण सभा शनिवार को चेयरपर्सन नर्बदा देवी गुर्जर की अध्यक्षता में हुई। इसमें शहर के विकास के प्रस्ताव लिए गए। सभा में कस्बे की साफ-सफाई, सौन्र्दयकरण, सड़क निर्माण, मंडी के स्थानान्तरण, नाली निर्माण सहित अन्य बिन्दुओं पर चर्चा की गई। उपाध्यक्ष शीला देवी, पार्षद ओमप्रकाश शर्मा, माधो खंडेलवाल, बालकिशन खंडेलवाल, अंजना जाटव ने नगरपालिका क्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्य में गुणवत्ता बरतने, पार्षदों के लिए चैम्बर, रोडलाइट, साफ-सफाई आदि मुद्दे उठाए। आवारा जानवरों को शहर से बाहर भेजने, टूटे हुए खम्भों को बदलने, कचरा पात्र रखने आदि की मांग की।

First general assembly of the mahwa municipality



पार्षद शीला सैनी, शबाना आदि ने कहा कि कस्बे में जगह-जगह नालियां अवरुद्ध हो रही हैं। नियमित सफाई नहीं होती। पार्षद गुलशन साहू, सद्दाम हुसैन, अर्जुन ने कॉलोनियों के मुख्य मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि नगरपालिका द्वारा दुकानों का किराया समान होना चाहिए। पार्षद भगवती ने रोडलाइट व डिवाइडर की मांग की।



सभा के दौरान कस्बे से उठाए गए कचरे को हडिया ग्राम पंचायत के चरागाह में डालने, नगरपालिका का नवीन भवन पुरानी तहसील कार्यालय में खोलने, सब्जी मंडी व कृषि मंडी को दूसरी जगह स्थापित करने पर विमर्श किया गया। गुलशन साहू सहित अन्य पार्षदों ने शहर में बढ़ता नशे का कारोबार व युवाओं के इसकी गिरफ्त में आने पर चिंता जताते हुए कार्रवाईकी मांग भी की।



इस मौके पर विधायक ओमप्रकाश हुड़ला, अधिशासी अधिकारी तेजराम मीना, सानिवि अधिशासी अभियंता नृसिंह मीणा, मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉ.रमेश हरिपुरा, कनिष्ठ अभियंता रिंकेश मीना, पार्षद संतोष गुर्जर, सपना सैनी सहित अन्य मौजूद थे।

तय किए शुल्क



नगर पालिका की ओर से सीवर टैंक सफाई के 1200, पूर्णिमा को लगने वाली मासिक हाट में प्रत्येक दुकान से 100 रुपए वसूलने, मोबाइल शौचालय गाड़ी के एक हजार रुपए, विवाह पंजीयन के 150 रुपए, जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र के 10 रुपए, मैरिज होम्स से 10 हजार रुपए प्रतिवर्ष, फायर एनओसी शुल्क पांच हजार रुपए प्रतिवर्ष, नल व बिजली के लिए एनओसी शुल्क 500 रुपए सहित अन्य प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए।

First general assembly of the Mahwa municipality