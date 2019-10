एक ही परिवार के पांच सदस्यों ने विषाक्त खाकर किया सामूहिक आत्महत्या का प्रयास, सभी जयपुर रैफर

दौसा. गीजगढ़. सिकंदरा. Five members of the same family attempted mass suicide by consuming poison, all Jaipur referrals सिकन्दरा थानान्तर्गत टोरडा गंाव की मलेट्या ढाणी में मंगलवार रात एक ही परिवार के पांच सदस्यों ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर सामूहिक आत्महत्या का प्रयास किया। तबीयत बिगडऩे पर जिला अस्पताल से सभी को जयपुर रैफर कर दिया गया। पुलिस के अनुसार सामूहिक आत्महत्या के प्रयास के पीछे प्रमुख कारण बेटी के प्रेमी संग शादी के लिए मनमर्जी से चले जाना बताया जा रहा है।

टोरडा के मलेट्या ढाणी निवासी सुरेश बैरवा (50) ने अपनी पत्नी बिन्नो देवी व दो पुत्र संजय, किशनलाल व एक विधवा पुत्री रेखा (25) के साथ मिलकर विषाक्त पदार्थ का सेवन कर खुदकुशी का प्रयास किया। देर रात करीब एक बजे सुरेश के पुत्र संजय ने रिश्तेदारों व पड़ौसियों को फोन कर विषाक्त पदार्थ खाने की सूचना दी।

इसके बाद सूचना पर सिकन्दरा थानाप्रभारी राजपाल जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे तो सभी बेहोश मिले और एम्बुलेंस से सभी को सिकन्दरा अस्पताल भेजा। जहां तबीयत में सुधार नहीं पर दौसा भेज दिया, लेकिन वहां भी सुधार नहीं होने पर एसएमएस जयपुर रैफर कर दिया। जहां उनका उपचार जारी है, लेकिन सभी की स्थिति नाजूक बनी हुई है।



दो बच्चों को नहीं दिया विषाक्त पदार्थ

पुलिस के अनुसार परिवार में घटना के समय पांच जनों के अलावा पुत्री रेखा के एक बालक (4) व एक बालिका (2) भी मौजूद थे, लेकिन उनको विषाक्त पदार्थ नहीं देने से दोनों सुरक्षित हैं। जिनको अन्य लोगों ने सम्भाला।





ससुराल में बेटी को दूरभाष पर बताई थी घटना

पुलिस के अनुसार सुरेश ने मंगलवार शाम को अलवर के टहला गांव में एक बेटी हीना को फोन पर उसकी बहन के प्रेमी मुकदास उर्फ सोनू संग घर से चले की जाने के बारे में बताया था। हीना ने देवर के साथ सिकंदरा थाने पहुंचकर पुलिस को रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के अनुसार पिता सुरेश ने बताया था कि बेटी अपने बच्चों का ख्याल रखना, तेरी बहन हमारी बदनामी कर मनमर्जी से प्रेमी के साथ चली गई है। इसके बाद हीना ने रात को दस बजे पिता सुरेश को फोन लगाया तो किसी ने भी फोन नहीं उठाया। पुलिस के अनुसार सुरेश का परिवार बांदीकुई से मंगलवार शाम को ही टोरड़ा गांव पहुंचा और विषाक्त सेवन कर लिया।

मामला दर्ज,जांच जारी



सुरेश की बेटी हीना की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है। उसकी बेटी द्वारा पे्रमी के साथ शादी करने की जानकारी मिली है, लेकिन अभी शादी के दस्तावेज नहीं मिले हैं। मामले की जांच की जा रही है।

राजपालसिंह, थाना प्रभारी, सिकंदरा