झण्डा जुलूस में दिया देश की अखण्डता व अमन-चैन का पैगाम

Flag gave the message of integrity and peace in the country: जश्ने ईद मिलादुन्नबी, पुलिस के रहे कड़े सुरक्षा प्रबंध

दौसा. जश्ने ईद मिलादुन्नबी के मौके पर बज्में गरीब नवाज कमेटी के तत्वावधान में झण्डा जुलूस निकाला गया। इसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। सुबह 10 बजे जुलूस शेखान मोहल्ला से रवाना होकर पुराने सिनेमा, नागौरी पुलिया से होता हुआ लालसोट रोड स्थित दरगाह पर पहुंचा। जुलूस में तिरंगा देश की अखण्डता, अमन-चैन व भाईचारे का पैगाम दिया गया। जुलूस के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस जाप्ता मौजूद था।

Flag gave the message of integrity and peace in the country



कमेटी के सचिव तालिब हुसैन ने बताया कि सुबह शेखान मोहल्ले में शफीकुल कादरी, हाफिज जियाउल मुस्तफा, हाफिज जियाउअझारी, हाफिज मंजर, हाफिज शाहिद रजा, हाफिज नूरूलहुदा ने हरी झण्डी दिखा कर झण्डा जुलूस को रवाना किया। जुलूसे मोहम्मदी में बड़ी संख्या मुस्लिम समुदाय के लोग पांच मोहल्लों के सदर, मदरसो के बच्चे, लोग एवं विभिन्न कमेटियों के पदाधिकारी मौजूद थे।

सभी लोग झण्डा जुलूस में नारे लगाते चल रहे थे। समाज के लोगों ने रास्ते में जगह-जगह मिठाइयां, खीर व फल बांटे। कमेटी ने विधायक मुरारीलाल मीना, पुलिस अधीक्षक प्रहलाद सिंह कृष्णियां, उपखण्ड अधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सिंह चौहान, कोतवाली थाना प्रभारी श्रीराम मीना, महिला थाना प्रभारी सीमा शर्मा, टीआई प्रदीप सिंह को सम्मानित किया।



इधर, अयोध्या मामले के निर्णय के दूसरे दिन इस जुलूस के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट रहा। जिला मजिस्ट्रेट अविचल चतुर्वेदी ने सभी उपखण्ड अधिकारियों को मजिस्टे्रट नियुक्त किया। उपखण्ड अधिकारियों ने अपने- अपने उपखण्डों में कानून व्यवस्था पर पूरी नजर बनाए रखी।

Flag gave the message of integrity and peace in the country

बसवा. कस्बे में अस्पताल रोड पर खासा पीरा मस्जिद पर जश्ने ईद मिलादुन्नबी मनाई गई। सुबह से ही लोगों का दरगाह पर पहुंचना शुरू हो गया। दरगाह पर खीर बांटी गई। इस मौके पर सदर सगीर खां, लल्लू खां, महराज खां, इकराम खां, शाहीद खां, अब्दुल रहीम खां, शाहरुख खां, मौसम खां आदि थे।