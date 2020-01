प्रशिक्षण बना औपचारिकता, कई संभागियों की कागजों में उपस्थिति

Formalization of training, presence of many divisions on paper: कई संभागी शिक्षकों की मात्र कागजों में ही उपस्थिति हो रही है

दौसा. जिले में एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण शिविर (निष्ठा) में औपचारिकता बरती जा रही है। कई संभागी शिक्षकों की मात्र कागजों में ही उपस्थिति हो रही है। ऐसे में उनके नाम से बजट भी ठिकाने लगाया जा रहा है। गत 14 दिसंबर से प्रारंभ किए गए प्रशिक्षण में तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल 1 व 2 को तथा उ'च प्राथमिक विद्यालय के संस्था प्रधानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

प्रशिक्षण गैर आवासीय है तथा प्रतिदिवस प्रति संभागी 230 रुपए का बजट आवंटित किया गया है। 117 रुपए संभागी के एक समय का भोजन, दो चाय व नाश्ते के लिए हैं। 30 रुपए प्रशिक्षण स्थल व बैठक व्यवस्था, 50 रुपए संभागी का मानदेय व 33 रुपए स्टेशनरी सहित अन्य सामग्री के लिए निर्धारित किए गए हैं। जब से प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ, तब से कई शिक्षकों को चुनावी प्रकोष्ठ में कलक्ट्रेट में लगा दिया है तो अनेक शिक्षक बीएलओ के रूप में कार्यरत हैं। ऐसी स्थिति में प्रशिक्षण के शत-प्रतिशत लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव नहीं था।

इस पर शिक्षा विभागीय अधिकारियों ने रास्ता निकाल लिया। जिन शिक्षकों की अन्यत्र ड्यूटी लगी हुई है, उनसे अनौपचारिक रूप से कह दिया गया कि बस हाजिरी कर चलें जाया करें। इससे विभाग का प्रशिक्षण का आंकड़ा भी पूरा हो जाएगा तथा शिक्षक को भी सुविधा हो गई। खास बात यह हैकि कई शिक्षकों की एक ही दिन में दो जगह उपस्थिति हो रही है। बीएलओ या प्रकोष्ठ में बैठकर भी काम किया जा रहा हैतो प्रशिक्षण में भी कागजी हाहिरी चल रही है। हाजिरी कर जाने वाले संभागियों का भी पूरा बजट उठाकर चूना लगाया जा रहा है। वहीं प्रशिक्षण नहीं लेने से योजना का उद्देश्य भी पूरा होता नजर नहीं आ रहा।



इस संबंध में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम मीणा हिंगी ने कहा कि यदि प्रशिक्षणों में ऐसा हुआ है तो उसकी जांच करा ली जाएगी। जांच के लिए कमेटी बनाकर प्रकोष्ठ में कार्यरत शिक्षकों व संबंधित बीएलओ से उपस्थिति लेकर मिलान का करेंगे। दोषी पाए जाने पर उ'चाधिकारियों को कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा।



पांचवें चरण का समापन



इधर, शिक्षण प्रशिक्षण के पांचवें चरण का समापन शुक्रवार को हो गया। दौसा ब्लॉक में सीबीईओ राजाराम मीना ने समापन पर कहा कि प्रशिक्षण में सिखी विधा से ब'चों को लाभ पहुंचाएं। संभागियों को जल संरक्षण का महत्व भी समझाया गया। इस दौरान महेश शर्मा, हजारीलाल मीना, शिमला शर्मा, महेन्द्र शर्मा, लोकेश शर्मा, राधामोहन शर्मा, निरंजन दतोनिया आदि थे।

