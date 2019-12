मेहंदीपुर बालाजी में नकबजन गिरोह के चार आरोपी गिरफ्तार

Four accused of Theft gang arrested in Mehandipur Balaji: पूछताछ में 25 वारदातें स्वीकारी, तीन लाख का सामान बरामद

मेहंदीपुर बालाजी. थाना पुलिस ने दौसा सहित कई जिलों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक नकबजन गिरोह के चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से करीब तीन लाख रुपए कीमत के बिजली उपकरण भी बरामद किए हैं। इन आरोपियों ने थाना क्षेत्र में गत 24 अगस्त को एनएच 21 पर ब्रह्मबाद मोड़ स्थित डीजे साउंड की दुकान से चार लाख रुपए कीमत का सामान चुराया था। इस संबंध में 29 अगस्त को जीतेश मीना निवासी ब्रह्मबाद ने थाने में रिपार्ट दर्ज कराई थी।

मेहंदीपुर बालाजी थाना प्रभारी नरेशकुमार शर्मा ने बताया कि वारदात को अंजाम देने वालों की पुलिस तलाश कर रही थी। इस दौरान बदमाश अलवर जिले क्षेत्र में पकड़े गए। जिन्हें मेहंदीपुर बालाजी पुलिस ने अलवर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश गुलाबचंद जोगी व मुरारी जोगी रामपुरा मोड़ रैणी, कैलाश बैरवा निवासी खरखड़ी, जौनीभाल शर्मा निवासी सालोली थाना रैणी जिला अलवर हैं। जो रात के समय सूनी दुकानों, थड़ी, ठेलों को निशाना बनाते हैं और वारदात में चौपहिया वाहन का उपयोग करते हैं। पुलिस ने बताया कि इन्होंने दौसा, अलवर, जयपुर, टोंक जिलों में 25 वारदातें करना कबूल किया है। पूछताछ में इनसे अन्य वारदातें भी खुलने की संभावना है।



पुलिस दल का किया था गठन



इस संबंध में एसपी प्रहलाद सिंह कृष्णियां के निर्देश पर मानपुर सीओ सुरेशचंद मीना की देखरेख में थाना प्रभारी नरेशकुमार शर्मा, एएसआई योगेश कुमार व मुकेश कुमार, हैड कांस्टेबल राजेन्द्र कुमार तथा कांस्टेबल लक्ष्मीकान्त, कालूराम, कृष्णकुमार, राजूसिंह, रिछपाल सभी थाना मेहंदीपुर बालाजी के पुलिस दल का गठन किया था।

आरोपियों की निशानदेही पर जनरेटर जब्त



लालसोट. मंडावरी थाना पुलिस ने क्षेत्र के किशोरपुरा गांव मेें दौसा-गंगापुर सिटी रेल परियोजना पर निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन से गत माह हुई चोरी के मामले गिरफ्तार दो आरोपियों की निशानदेही पर पाली जिले के सोजत से जनरेटर बरामद कर लिया है। थाना प्रभारी हरदयाल मीना ने बताया कि गत माह 27 नवम्बर की रात्रि को किशोरपुरा में निर्माणधीन रेलवे स्टेशन के पास रखे पांच लाख रुपए की लागत के एक जनरेटर को चोर पार कर ले गए थे। इसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित पुलिस दल ने इस मामले में राकेश कुमार बैरवा व रोशन लाल बैरवा निवासी देवली को पाली जिले से गिरफ्तार किया था।उनकी निशानदेही पर जनरेटर बरामद किया है। (नि.प्र.)