चार कोरोना संक्रमित हुए ठीक, अस्पताल से होम क्वारंटीन के लिए भेजा

दौसा. जिले में जितनी तेजी से कोरोना वायरस संक्रमित मरीज पॉजिटिव आ रहे हैं, उतनी ही तेजी से स्वस्थ्य होकर घर भी जा रहे हैं। इससे चिकित्सा विभाग, जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन व आम लोगों को राहत भी मिल रही है। वहीं आमजन का भी मनोबल बढ़ रहा है।

जिला अस्पताल के कोविड वार्ड प्रभारी डॉ. आरडी मीना ने बताया कि मंगलवार रात को चार संक्रमित मरीजों की लगातार दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। इनकी बुधवार सुबह छुट्टी कर दी है। इन चार मरीजों में दो महिला, एक किशोरी व एक पुरुष है।

दौसा शहर नोडल अधिकारी डॉ. दीपक शर्मा ने बताया कि घासमण्डी निवासी सोनोग्राफी सेंटर की कर्मचारी, नागौरी मोहल्ला निवासी किशोरी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। सैंथल थाने के धर्मपुरा निवासी महिला व रामगढ़ पचवारा निवासी पुरुष की कोरोना की दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई। इसके बाद सभी को 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन के लिए घर भेज दिया है।



उल्लेखनीय है कि दौसा जिला अस्पताल से अब तक 12 मरीजों का इलाज कर उनको दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद डिस्चार्ज कर क्वारंटीन के लिए भेजा जा चुका है। डिस्चार्ज करते वक्त डॉ. प्रेम कुमार, सांवलराम जाट, कमलेश मीना, हिमांशु एवं गोपेश शर्मा आदि मौजूद थे।

इन प्रवासियों की पहली रिपोर्ट आ गई नेगेटिव

महाराष्ट्र से संक्रमित होकर दौसा आए मरीजों में से बुधवार को चार मरीजों की पहली रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। इससे चिकित्सा विभाग में खुशी की लहर है। कोविड वार्ड प्रभारी डॉ. आरडी मीना ने बताया कि जिन प्रवासियों की पहली रिपोर्ट नेगेटिव आई है उनमें तीन मरीज कालाखोह निवासी है जिनमें दो सगे भाई व एक जना अन्य है। वहीं एक जना बालाहेड़ी निवासी है वहीं अन्य भर्ती छह मरीजों के सैम्पल पहली रिपोर्ट की जांच के लिए भेज दिए गए हंै।

अब तक इतने हुए रिकवर

जिले में अब तक 38 मरीज कोरोना संक्रमित हुए हैं। इनमें से 28 मरीज रिकवर हो चुके हैं। इनमें दौसा जिले के लालसोट में रहने वाले गंगापुर के ब्राह्मण बैराड़ा के दो मरीज भी शामिल है। वे गंगापुर में ही भर्ती हुए थे। जबकि दौसा जिला अस्पताल भर्ती व रैफर करने वाले संक्रमितों की संख्या 36 है। दौसा जिले के 36 मरीजों में से 26 मरीज डिस्चार्ज होकर अपने घर के लिए होम क्वारंटीन के लिए भेज दिए गए। यानि अब जिला अस्पताल में दस मरीज भर्ती है। इनमें से भी चार मरीजों की पहली रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है।

