एक ही दिन में चार नए केस, ग्रामीण इलाकों में बढ़ा असर

दौसा. जिले में कोरोना संक्रमण अब शहरी इलाके की बजाय ग्रामीण इलाकों में तेजी से फैल रहा है। जिलेभर में रविवार को चार कोरोनो पॉजिटिव सामने आए हैं। इनमें दो महिला एवं दो पुरुष शामिल हैं।

अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढकऱ 67 पर पहुंच गया है। इन सभी मामलों में से अभी तक शहरी इलाकों में 22 व ग्रामीण इलाकों में 45 केस सामने आ चुके हैं। गांवों में कोरोना के केस बढऩे का मुख्य कारण बाहरी प्रदेशों से मजदूर वर्ग के लोगों का आना है।

रविवार सुबह एक महिला दौसा ब्लॉक के देवनवाड़ा में पॉजिटिव निकली। दोपहर में एक साथ तीन केस पॉजिटिव आए। इनमें दौसा के हिंगोटिया के रामजीपुरा में 18 वर्षीय युवती, गोठड़ा में 52 वर्षीय एक व्यक्ति तथा सिकराय ब्लॉक के दुब्बी में 18 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव निकला है।

इस ब्लॉक में इतने कोरोना पॉजिटिव

चिकित्सा विभाग ने जिले को पांच ब्लॉक में बांट रखा है। सर्वाधिक केस दौसा ब्लॉक से सामने आए हैं। दौसा ब्लॉक से अब तक कोरोना के 27 मामले सामने आ चुके हैं। दूसरे पायदान पर लालसोट में 20 मामले सामने आ चुके हंै। महुवा में 10, सिकराय में 6 और बांदीकुई में 3 कोरोना पॉजिटिव केस आ चुके हैं।

शहरी इलाकों में इतने मामले सामने आए

दौसा ब्लॉक में अब तक 27 मामलों में से 18 केस ग्रामीण इलाके में आए हैं वहीं 9 शहरी इलाकों में आए। लालसोट में 20 केसों में 8 मामले ग्रामीण इलाके और 12 शहरी इलाके में आए। महुवा के 10 मामलों में से 9 ग्रामीण इलाकों में और 1 केस शहरी इलाके में आया। बांदीकुई इलाके में अभी तक शहरी इलाके में कोरोना का एक भी केस सामने नहीं आया है, जबकि जिला मुख्यालय के बाद बाद बांदीकुई ही सबसे बड़ा शहर है।

फैक्ट फाइल

ब्लॉक शहरी ग्रामीण कुल

दौसा 9 18 27

लालसोट 12 8 20

महुवा 1 9 10

सिकराय 0 6 6

बांदीकुई 0 3 3

जिला 22 45 67



बाहर से अधिक आ रहे हैं लोग

शहरों की बजाय इस समय मजदूर वर्ग के लोग बाहर से अधिक आ रहे हैं। इसलिए अब गांवों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है।

- डॉ. श्री प्रकाश मीना, डिप्टी सीएमएचओ दौसा

Four new cases in a single day, impact in rural areas