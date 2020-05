महाराष्ट्र से आए प्रवासियों में चार जने कोरोना पॉजिटिव

Four people of Corona positive among migrants from Maharashtra: तीन कालाखोह व एक जना महुवा के बालाहेड़ी निवासी, अब 31 हो गई जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या

दौसा/दुब्बी/महुवा. जिले में आने वाले प्रवासियों के साथ ही कोरोना का खतरा भी बढऩे लगा है। जिले में शुक्रवार को महाराष्ट्र के मुम्बई से आए 10 प्रवासियों में से 4 जनों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से प्रशासन व स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई है। अब जिले में कोरोना पॉजिटिव के कुल 31 मामले हो चुके हैं। अकेले कालाखोह गांव का बालकिशन का बास कन्टेंमेंट जोन बन गया है। यहां 16 घंटे में ही तीन जने कोरोना पॉजिटिव निकले। इससे पहले यहां भी एक गर्भवती महिला कोरोना पॉजिटिव आई थी। कुल चार मामले इस गांव में सामने आ चुके हैं। इससे क्षेत्र के लोगों में भय हो गया है। इधर बालाहेड़ी में मरीज सामने आने के बाद महुवा उपखण्ड में भी कोरोना ने प्रवेश कर लिया है।

इधर इन कोरोना पॉजिटिव केसों के सामने आने के बाद चिकित्सा विभाग, प्रशासन, पुलिस व अन्य विभागों के अधिकारी व कर्मचारियों ने गांवों में डेरा डाल दिया है। वहीं लोगों में भी भय हो रहा है। जिन इलाकों में कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हंै वहां पर लोग घरों में दुबक गए हैं।

मुम्बई से ट्रक में आए थे ये लोग, सभी एक ही मकान में रहते थे

चिकित्सा विभाग एवं अन्य अधिकारियों ने जब कालाखोह निवासी एक जने की ट्रेवल हिस्ट्री की जानकारी ली तो पता चला है कि वे लोग मुम्बई से 10 मई को रवाना हुए थे। वहां से तो वे लोग पहले तो मुम्बई शहर में ऑटो रिक्शा से निकले थे। इसके बाद ट्रक में सवार होकर जयपुर आ गए। जयपुर शहर के ट्रांसपोर्ट नगर तक ऑटोरिक्शा से आ गए। इसके बाद वे जयपुर ट्रांसपोर्ट नगर दौसा चेक पोस्ट तक प्राइवेट एम्बुलेंस से आ गए। यहां 12 मई शाम 5 बजे इनकी स्क्रीनिंग व सैम्पल ले लिए। इनमें से कालाखोह के एक जने को तो जिला अस्पताल में ही आइसोलेशन पर रख दिया। अन्य के सैम्पल लेकर उनको होम क्वारंटीन कर दिया। इनकी ट्रेवल हिस्ट्री से पता चलता है कि कालाखोह बालकिशन के बास का जो व्यक्ति रात को कोरोना पॉजिटिव आया है, उसके साथ चार जने एक ही कमरे में रहते थे। वे टाइल फिङ्क्षटग का काम करते थे।

इसी प्रकार कालाखोह के बालकिशन के बास की नयावासी ढाणी में भाई व बालाहेड़ी का जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आया है वे लोग भी उसके मकान में रहते थे। यानि महाराष्ट्र से ये चारों जने कोरोना पॉजिटिव आए हैं वे सभी एक ही मकान में रहते थे। इनके साथ अन्य जो व्यक्ति वहां से आए थे, वे भी उसके मकान में कमरे किराए से लेकर रह रहे थे। ऐसे में ये दस जने एक ही मकान में रहते थे।

सम्पर्क के लोगों को भी किया जा रहा है चिह्नित

चिकित्सा विभाग के डिप्टी सीएमएचओ डॉ. सुभाष बिलौनिया ने बताया कि चार केस सामने आ गए हैं। हालांकि उनके सेम्पल बॉर्डर पर ही ले लिए थे। एक जने की तबीयत बिगड़ रही थी, जिसको भर्ती कर लिया गया था। अन्य को स्क्रीनिंग व सेम्पल लेने के बाद होम क्वारंटीन के लिए भेज दिया था। इन सभी प्रवासियों को दौसा लाया जा रहा है और उनके सम्पर्क में आए लोगों को चिह्नित किया जा रहा है।

