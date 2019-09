ईमित्र व चाय की दुकानों पर नकली डीजल एग्जॉस्ट फ्यूल बेचते चार दुकानदारों को दबौचा

सिकंदरा. Four shopkeepers selling fake diesel exhaust fuel at Eimitra and tea shops थाना पुलिस ने शनिवार शाम को सिकंदरा के समीप गिरधरपुरा टोल प्लाजा से नकली डीजल एग्जॉस्ट फ्यूल बेचने के आरोप में चार दुकानदारों को गिरफ्तार किया है। यह फ्यूल वाहनों के इंजन में उपयोग लिया जाता है। पुलिस ने बताया कि प्रोटेक्ट आईपी सोल्यूशन कंपनी गुरुग्राम के जांच अधिकारी अवतार सिंह ने 28 सितंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सिकंदरा टोल प्लाजा जयपुर रोड की तरफ चाय की दुकानों व ई मित्र की दुकानों पर टाटा मोटर्स कंपनी का नकली डीजल एग्जॉस्ट फ्यूल बेचा जा रहा है।

शिकायत की तस्दीक करने के लिए कंपनी के जांच अधिकारी के साथ पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान मौके पर प्लास्टिक की 21 बाल्टी में नकली फ्यूल मिला। पुलिस ने सुरेश, हंसराज गुर्जर निवासी भोजपुरिया, रामसिंह गुर्जर निवासी गिरधरपुरा, देवेंद्र शर्मा ग्राम डागरवाड़ा तहसील राजगढ़ अलवर जिला को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि ई मित्र की दुकान पर नकली एग्जॉस्ट फ्यूल के 12 नग मिले। चाय की तीन अलग-अलग दुकानों पर 9 नकली फ्यूल की बाल्टियां मिली है।

कंपनी के अधिकारी अवतार सिंह ने सभी सील्ड एग्जॉस्ट फ्यूल भरी मिली बाल्टी की जांच की। इसमें पता चला कि इन दुकानदारों की ओर से टाटा कंपनी का मार्का लगाकर नकली एग्जॉस्ट फ्यूल बेचा जा रहा था। पुलिस ने चार दुकानों पर मिले नकली फ्यूल को जब्त कर लिया है। कंपनी अधिकारी ने बताया कि डीजल एग्जॉस्ट फ्यूल एक तरल पदार्थ है। यह ट्रक, बस व कार के इंजनों में काम आता है। यह फ्यूल वाहनों में माइलेज बढ़ाने व प्रदूषण को कम करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। कंपनी की ओर से 20 किलो फ्यूल की कीमत 1 हजार रुपए निर्धारित है। इसे कंपनी की ओर से अधिकृत व्यक्ति ही बेच सकता है। नकली फ्यूल 500-1000 रुपए में बेचा जा रहा था।

कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत, दो जने घायल

महुवा. यहां राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित पाटोली गांव में शनिवार को कार की टक्कर से बाइक सवार एक जने की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दो जने गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें महुवा अस्पातल में भर्ती कराया गया।

हैड कांस्टेबल राजेश शर्मा ने बताया कि बाइक सवार कृष्णअवतार उर्फ किशन पुत्र बाबूलाल महाजन, अशोक उर्फसिन्टू पुत्र मोतीलाल महाजन निवासी पाटोली हाल निवासी प्रतापनगर जयपुर भजेड़ा स्थित बालाजी मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे। इस दौरान पाटोली गांव में रोड पार करते समय बाइक को जयपुर की ओर से आ रही कार ने टक्कर मार दी। इससे बाइक कार के नीचे फंस गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार बाइक को करीब सौ मीटर तक घसीटते हुए ले गई।

इस दौरान कृष्णअवतार की मौके पर ही मौत हो गई। सिन्टू व कार सवार रामेन्द्र पुत्र गौरीशंकर शर्मा निवासी विलय नगर मध्यप्रदेश घायल हो गए। पुलिस सभी को अस्पताल में लाई। जहां चिकित्सकों ने कृष्णअवतार महाजन को मृत घोषित कर दिया।पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन सहित ग्रामीण अस्पताल पहुंचे। जहां परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। मौजूद लोगों ने ढांढस बंधाया।