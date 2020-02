फ्रांसीसी दम्पती की अनूठी पहल : बच्चों में जगा रही शिक्षा की अलख

बांदीकुई/आभानेरी (दौसा.) French couple's unique initiative: the awareness of education in children पर्यटन स्थल आभानेरी के समीप एक होटल में फ्रांस की दम्पती (विदेशी पावणे) बच्चों में शिक्षा की अलख जगाने में जुटी हुई है। जहां प्रतिदिन छात्रों को बैठाकर एक साथ पढ़ाई करा रहा हैं। इसमें वे अंग्रेजी विषय के साथ ही अंग्रेजी भाषा को बोलने व दैनिक जीवन में उपयोग लेने की भी सीख दे रहे हैं। हालांकि छात्रों में भी उनके पढ़ाई कराने के तरीकों से खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। पढ़ाई के साथ ही फ्रांस दम्पती बच्चों को खेल गतिविधियां भी आयोजित करा रहे हैं।

फ्रांस निवासी कुलीन व मैलिन गत एक सप्ताह से दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक कक्षाएं लेकर बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्वयं के खर्चे पर 7 सप्ताह तक बच्चों को पढ़ाई कराएंगे। करीब एक लाख रुपए से अधिक की पाठ्य सामग्री खरीदकर दम्पती ने बच्चों को मुहैया कराई। इसके बाद पढ़ाई कराना शुरू किया है। क्षेत्र के करीब 130 छात्र-छात्राएं इन विदेशियों से अंग्रेजी सीख रहे हैं।

उन्होंने बताया कि छात्रों को पढ़ाई कराने का मुख्य उद्देश्य उनमें पढऩे की ललक पैदा करना है। अंग्रेजी विषय को इसलिए चुना है कि अंग्रेजी बोलना व सीखना जीवन में जरूरी है। अंग्रेजी भाषा हर राज्य व देश में बोली जाती है। ऐसे में अंग्रेजी जीवन में उपयोगी साबित होगी। उन्होंने जरूरतमंद बच्चों को पोशाक भी स्वयं के खर्चे पर उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा सुबह 10 से 11 बजे तक निजी व सरकारी विद्यालयों में जाकर एक घण्टे कक्षाएं लेकर बच्चों को पढ़ाई करा रहे हैं। दम्पती ने गुरुवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ऊनबड़ा गांव में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को एक साथ प्रार्थना स्थल पर बैठाकर अंग्रेजी की पढ़ाई कराई। प्रधानाचार्य राकेश जाकड़, मनीष मिश्रा, शारीरिक शिक्षक अशोक शर्मा एवं कमलेश शर्मा भी मौजूद थे।