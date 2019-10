तबादलों को लेकर फूटा रोष, स्कूलों में लगाया ताला

लालसोट. तबादलों से नाराज विद्यार्थियों ने गुरुवार मिर्जापुरा, झांपदा व बीछ्या गांवों के राउमावि पर ताले जड़ दिए, इससे उक्त विद्यालयों की शिक्षण व्यवस्था ठप हो गई है। विद्यार्थियों के गुस्से का आलम यह है कि उन पर अधिकारियों की समझाइश व पुलिस की चेतावनी का भी कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है।

Fury over transfers in education department in Rajasthan



उपखण्ड के मिर्जापुरा गांव के राउमावि से हिंदी के व्याख्याता हरकेश मीना के तबादले को लेकर गुरुवार को विद्यालय पर तालाबंदी कर दी। सुबह करीब 10 बजे सभी विद्यार्थियों ने विद्यालय के गेट ताला जडऩे पर धरना प्रदर्शन करना भी शुरू कर दिया। इस दौरान वहां मौजूद प्रधानाचार्य रतीराम मीना व अन्य शिक्षकों ने विद्यार्थियों की समझाइश कर ताला खोलने को कहा लेकिन उनकी बात का विद्यार्थियों पर भी कोई असर नहीं हुआ।

मामले की जानकारी मिलने पर मौके पर मुख्य ब्लॅक शिक्षा अधिकारी गोविंदनारायण माली भी पहुंचे और उन्होंने भी विद्यार्थियों को समझाते हुए बताया कि हरकेश मीना के तबादले के बाद यहां उक्त विषय के ही नए व्याख्याता की नियुक्त भी हो गई है, ऐसे में विद्यार्थी बिना वजह आंदोलन नही करें और विद्यालय के संंंचालन में सहयोग करें। मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी गोविंदनारायण माली की समझाइश के बाद भी विद्यार्थी हरकेश मीना का तबादला रद्द करने की मांग पर अड़े रहे और तालाबंदी को नही खोला।



पुलिस की चेतावनी भी रही बेअसर



झांपदा गांव के राउमावि से राजनीति विज्ञान विषय के व्याख्याता नरसालाल मीना के तबादले से नाराज विद्याार्थी ने गुरुवार सुबह करीब 10 बजे विद्यालय के प्रवेश द्वार पर ताला जडऩे के बाद धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। प्रधानाचार्य रामजीलाल मीना ने समझाइश का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने ताला बंदी करने के बाद नारेबाजी के साथ धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। मामले की जानकारी मिलने पर मौके मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गोविंदनारायण माली भी पहुंचे और उन्होंने भी विद्यार्थियों को बताया कि तबादला होने होने के बाद विद्यालय में राजनीति विज्ञान विषय के व्याख्याता की नियुक्त कर दी है

ऐसे में छात्र व्यर्थ में आंदोलन करने के बजाए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मामले की जानकारी मिलने पर मौके पर लालसोट थाना पुलिस भी पहुंची और उन्होंने समझाइश के बाद विद्यार्थियों को कानूनी कार्यवाही की भी चेतावनी दी, लेकिन विद्यार्थी व्याख्याता नरसालाल मीना के तबादले को निरस्त कराने की मांग पर अड़ेे रहे।



बीछ्या में समझाइश के बाद खोला ताला



रामगढ़ पचवारा के बीछ्या गांव में राजकीय उ'च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने हिंदी विषय के व्याख्याता लटूरचंद मीना के तबादले के विरोध में गुरुवार सुबह दस बजे विद्यालय के गेट पर ताला जड़ दिया। इसके चलते विद्यालय का स्टाफ भी बाहर ही खड़ा रहा।प्रधानाचार्य पूर्ण चंद बैरवा ने भी समझाईश के प्रयास किए लेकिन विद्यार्थियों ताला नहीं खोला।

कुछ देर बाद मौके पर रामगढ पचवारा पुलिस ने बालक बालिकाओं को समझाकर तालाबंदी खुलवाया। बाद में विद्यार्थियों ने तबादला निरस्त करने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी श्वेता यादव के नाम एक ज्ञापन श् प्रधानाचार्य को दिया। वहीं एसडीएम श्वेता यादव ने बताया कि बालक बालिकाओ की मांग को सरकार तक पहुंचा दिया जाएगा।



नवनियुक्त प्रधानाध्यापिका तीसरे दिन भी नही कर सकी कार्यभार ग्रहण



शाहपुरा गांव के राजकीय संस्कृत विद्यालय पर गुरुवार को तीसरे दिन भी विद्यार्थियों की तालाबंदी जारी रही। दर्जनों ग्रामीण व विद्यार्थी प्रधानाध्यापक राजूलाल मीना के तबादले को निरस्त करने की मांग को लेकर विद्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन पर बैठे रहे। आंदोलन के चलते नवनियुक्त प्रधानाध्यापिका सुनीता वर्मा नियुक्ति के तीन दिन बाद भी गुरुवार को अपना कार्यभार ग्रहण नहीं कर सकी। प्रधानाध्यापिका ने इस बारे में ललसोट उपखण्ड अधिकारी को ज्ञापन दे कर कार्यभार ग्रहण कराने की मांग की है।(नि.प्र.)

