सरकार से मिली सौगातें, लेकिन उम्मीदें हैं कायम

दौसा. Gains from the government, but expectations remain राजस्थान सरकार में जिले के दो-दो मंत्री हैं, लेकिन एक वर्ष निकलने के बाद भी दौसा जिला विकास में वहीं का वहीं है। जबकि राजनीतिक पार्टियों ने दौसा में ईसरदा का पानी लाने, दौसा जिला मुख्यालय पर सीवरेज लाइन डालने, शहर में नई पाइप लाइन डालने, रिंग रोड बनाने एवं औधोगिक ताने-बाने को विकसित करने सहित कई वादे किए थे, लेकिन अभी तक उन वादों पर राज्य सरकार ने कोई गौर नहीं किया है। हालात दौसा के जो एक वर्ष पहले थे आज भी यथावत ही हैं।



दौसा में औद्योगिक विकास नहीं होने से लोग जयपुर, अलवर व दिल्ली की ओर पलायन कर रहे हैं। सरकार ने मेडिकल कॉलेज खोलने की जरूर घोषणा की है, लेकिन मेडिकल कॉलेज कब चालू होगा इसका कोई पता नहीं है। दौसा में तकनीकी शिक्षा की कमी है, यहां पर मेडिकल कॉलेज के साथ ही इंजीनियरिंग कॉलेज खुलना भी आवश्यक है, जिस पर अभी तक किसी का भी ध्यान नहीं है। हालांकि कांग्रेस सरकार ने जिले को पांच नई पंचायत समितियां दी हैं। बांदीकुई व सिकंदरा को महिला कॉलेज दिए हैं। राहुवास को तहसील व भाण्डारेज को उप तहसील बनाया गया है। District photo



बहता पानी आए तो हो जिले का विकास

अभी तक सभी राजनेताओं का शहरों में पेयजल लाने पर ध्यान है, वह भी नहीं आ पाया है, लेकिन असल समस्या दौसा की बहते पानी की है। यहां पर भूमिगत जल निरन्तर गिरता जा रहा है। कुएं एवं बोरवेलों में पानी सूखता जा रहा है। किसानों के खेत रबी के समय खाली पड़े रहते हंै। दौसा जिले की कृषि व्यवस्था मात्र बरसात पर आधारित रह गई है। जब तक जिले में बहता पानी नहीं आएगा जिले का विकास नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। District photo

स्वयं की योजना को भी बहाल नहीं कर रही सरकार

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार द्वारा 2013 में दौसा ही नहीं पूरे प्रदेश में ग्रामीण बस सेवा शुरू की थी, लेकिन आज इस योजना का दौसा जिले में नामो-निशान ही मिट गया है। जहां पर उस वक्त हर ग्रामीण रूट पर ग्रामीण बस सेवा का संचालन हो रहा था अब वे सभी रोड सूने पड़े हैं। इन सड़कों पर लोग स्वयं के वाहनों से ही आवागमन कर रहे हंै। पता ही नहीं है कि वे ग्रामीण बस कहां गई...? रोडवेज के हाल भी बेहाल हैं। District photo



इनका कहना है...

विकास में कसर नहीं छोड़ी जाएगी

कांग्रेस सरकार विकास के मामले में भाजपा से कोसो आगे हैं। दौसा में मेडिकल कॉलेज खुलना बहुत बड़ी बात है। पानी लाने के प्रयास जारी हैं। औद्योगिक विकास में भी शीघ्र ही दौसा प्रगति करेगा। सड़कों का जाल बिछा दिया है। बांदीकुई व सिकंदरा को महिला कॉलेज दिए और जिले में पांच नई पंचायत समितियां व दर्जनों ग्राम पंचायतों का गठन कर दिया है।

- रामजीलाल, ओढ़, कांग्रेस जिलाध्यक्ष, दौसा। District photo

एक वर्ष का कार्यकाल रहा विफल

राजस्थान सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल अच्छा नहीं निकला है। महिला अत्याचार बढ़े हैं। विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। बेरोजगारी बढ़ रही है। किसानों के ऋण माफ नहीं किए हैं। कानून व्यवस्था ठप पड़ी है।

- घनश्याम बालाहेड़ी, जिलाध्यक्ष भाजपा, दौसा District photo