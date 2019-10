एक दशक बाद भी कचरा निस्तारण केन्द्र शुरू नहीं

Garbage disposal center not started even after a decade: सरकार ने वर्ष 2008 में की थी दस बीघा भूमि आवंटित, खुले में कचरा पड़ा होने से बिगडऩे लगा है सौन्दर्यीकरण