बालिका का अपहरण, सुनसान जगह छोड़ आरोपी फरार

दौसा. लवाण कस्बे के एक निजी विद्यालय से बालिका को एक जना मोटर साइकिल पर बिठाकर करीब 17 किलोमीटर दूर कालवास में सुनसान जगह पर छोडकऱ फरार हो गया। बालिका को रोते देख राहगीर उसे एक दुकान पर ले गए और पिता को मोबाइल पर जानकारी दी।

Girl kidnapped, accused absconding from deserted place.... पीडि़ता के पिता ने बताया कि उसकी पुत्री पांचवीं कक्षा में एक निजी विद्यालय में पढ़ाई करती है। वह सुबह विद्यालय गई थी। सुबह दस बजे के करीब कालवास से एक जने ने फोन कर उसकी पुत्री के कालवास में होने की जानकारी दी।विद्यालय में फोन किया तो बालिका प्रीति विद्यालय से गायब मिली। बाद में परिजन व विद्यालय का स्टाफ बालिका को लेकर थाने पर आ गए।

Girl kidnapped, accused absconding from deserted place.....थाना प्रभारी कृष्णकुमार मीणा ने बताया कि पूछताछ में बालिका ने बताया कि वह दुकान पर मिठाई लेने आई थी। तभी एक बाइक सवार उसे ले गया। बालिका ने बताया कि बाइक सवार उसे पापा को दस हजार रुपए देने की बात कहकर बाइक पर बिठाकर अनजान जगहों से होकर ले गया और सुनसान जगह कालवास छोडकऱ चला गया।काफी देर तक बाइक सवार के नहीं आने पर वह रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर सडक़ से गुजर से राहगीर उसे एक दुकान पर ले गए। जहां पिता के मोबाइल नम्बर पूछकर फोन किया।

Girl kidnapped, accused absconding from deserted place..... पुलिस ने सिंडीकेट बैंक व दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले और कस्बे में पूछताछ की। पुलिस ने बालिका को जिस रास्ते से होकर ले जाया गया, वहां बालिका को लेकर गए।

अध्यापकों को बुलाया थाने में

पुलिस ने विद्यालय के प्रधानाचार्य सहित तीन अध्यापकों व बालिका के साथ बैठने बच्चों से भी पूछताछ की। थाना प्रभारी ने कहा कि जो बालिका को बिठा कर ले गया, वह उसके पिता को नाम से जानता था।

सियार के हमले से बालिका घायल

लालसोट. डोब गांव में नला वाली ढाणी में सियार ने दो वर्षीय एक बालिका पर हमला कर गंभीर घायल कर दिया। ग्रामीणों के अनुसार मीनाक्षी पुत्री कैलाश सैनी घर के आंगन में खेल रही थी।

इसी दौरान एक पागल सियार ने उस पर हमला कर गंभीर घायल कर दिया। बालिका के मुंह पर गंभीर घाव होने के चलते परिजन उपचार के लिए जिला चिकित्सालय ले गए। इस दौरान बालाजी युवा संगठन के सचिव विमलेश कुमार सैनी समेत कई जनों ने बताया कि क्षेत्र में कई पागल सियार होने से आए दिन ग्रामीणों पर हमला करते रहते हैं।(नि.प्र.)