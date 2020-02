बजट से पहले गुड न्यूज: दौसा को मिली पांच नई रोडवेज बसों की सौगात

दौसा. Good news ahead of budget: Dausa gets five new roadways buses बजट से पूर्व दौसा आगार को बुधवार को पांच नई रोडवेज बसों की सौगात मिल गई है। रोडवेज बसों की कमी से जूझ रहे दौसा आगार को आगामी दिनों में पन्द्रह और रोडवेज बसें मिलने की सम्भावना है। इन रोडवेज बसों के आने से कई रूटों पर बसों को लगा दिया जाएगा, जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी।



दौसा आगार के प्रबंधक संचालक हेमराज मीना ने बताया कि प्रदेश में जितनी रोडवेज बसें आई है, उनके पहले फेज में दौसा को 10 नई रोडवेज बसें आवंटित हुई है, जिनमें से बुधवार को आगार में 5 बसें पहुंच गई हैं। शीघ्र्र ही 15 बसें मिलने की सम्भावना है। उन्होंने बताया कि आगार के पास 69 रोडवेज बसें थी, अब पांच नई बसें आने से बुधवार को बसों की संख्या 74 हो गई है। इससे अब कई रूटों पर यात्रियों को निजी बस व जीपों में सवारी नहीं करनी पड़ेगी।



राजस्थान पत्रिका की खबर का असर : पशुधन सहायक को लगाया केन्द्र पर

गुढ़लिया-अरनिया. ग्राम पंचायत देलाड़ी के मानोता गांव में स्थित पशु चिकित्सा उपकेन्द्र पर आखिरकार पशु चिकित्सा विभाग ने पशुधन सहायक की नियुक्ति कर दी है। ऐसे में अब पशुपालकों को मवेशियों के उपचार की समुचित सुविधा मुहैया हो सकेगी।

गौरतलब है कि करीब पांच माह पहले पशुधन सहायक का अन्यत्र तबादला कर दिया गया था। इसके चलते पशु उपकेन्द्र पर ताला लटका रहा। ग्रामीणों ने भी कई बार विरोध प्रदर्शन किया। दौसा पत्रिका के 8 फरवरी के अंक में पांच माह बाद भी नहीं खुला पशु चिकित्सा उपकेन्द्र का ताला शीर्षक से खबर प्रकाशित की गई। इसके बाद हरकत में आए पशु चिकित्सा विभाग ने पशुधन सहायक की नियुक्ति कर दी है।